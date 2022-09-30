母領錢幫繳房租！女大生一看「戶頭剩60」秒鼻酸　過來人卻笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女大生日前租房簽約，需繳一筆押金，當時母親表示能幫忙部分金額，便帶著她去領錢，沒想到她猛然一看，領完的帳戶餘額僅剩60元，讓她不由得心酸；不過，網友反應卻超兩極，不少人笑說，「應該不止一個帳戶啦！」

女大生在Dcard娓娓道來，「一直以來都以為我們家是小康，我跟我姊只要想吃什麼、買什麼、出去玩，我媽一定會買給我們，從小也是上補習班之類的，花費都超貴，但媽媽都跟我們說沒關係。」

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自從父親退休後，就剩母親一人賺錢，她也不免擔心家中的經濟狀況，「偶然間問了一下，我們家的資金流動，我媽都說薪水一進來就沒了，但還是可以撐下去的。」

直到最近，她租房簽約要繳押金，共1萬1600元，因怕母親一時拿不出這麼多錢，她便表明能自己出一部分，畢竟之前打工還有儲蓄，「當我跟著我媽去領錢的時候，發現她帳戶只剩6060元，所以只能出6千，而我雖然嚇到，但也沒關係，畢竟是我自己要租房子，不過我們家真的那麼窮嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

對此，網友們紛紛表示，「報喜不報憂的父母」、「要不要去接個家教，時間彈性而且錢多」、「看了難過」；但也有許多人笑回，「會不會媽媽有投資，錢都轉移出去了，戶頭當然沒錢」、「很多帳號吧！我爸也都這樣裝窮，其他的戶頭有的幾百萬」、「傻傻...妳媽說不定好幾個帳戶」、「長輩應該很少只有一個戶頭的」。

事後，原po不忘強調，善良又感恩的活著才是正解，「可能我媽真的有很多戶頭吧！但我只是覺得她很厲害，她跟我爸是白手起家的，沒有跟父母拿過一毛錢買房子，然後要養兩個小孩，還可以讓我們吃好吃的、買想買的，所以真的要懷著感恩的心活下去。」

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