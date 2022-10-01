暖男到哪了？馬英九輔選提「高雄浮屍」　名醫打臉曝陳其邁行蹤

▲林耕新醫師在臉書po出參加自殺防治會議 。（圖／翻攝林耕新醫師臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

前總統馬英九南下參加國民黨高雄市長參選人柯志恩的造勢晚會，其中他質問「暖男」到哪了？直指指高雄幸福感、光榮感都在六都後段班，今年3月至今還出現21起浮屍，自殺率六都之首，10年來有4700人自殺，而高雄市前自殺防治中心主任林耕新回應：「暖男，每天都緊盯專家，追著我們提出防治自殺計畫。」

國內知名身心科醫師林耕新，也是高雄市前自殺防治中心主任在臉書發文，他表示自己這兩週連續參加兩場「高雄水域自殺防治專家會議」，分別是9月21日的精神醫學場以及9月28日的心理衛生場，高雄市衛生局特別邀請精神科專家，其中包括全國自殺防治中心創辦人台灣大學李明濱教授、凱旋醫院周煌智院長、義大醫院顏永杰主任、自殺防治學會陳俊鶯常務理事、中華心理衛生協會呂淑貞理事長、高雄醫學大學陳武宗教授、成大醫學院郭乃文教授、高雄臨床心理師公會陳靖榮譽理事長，集合全國最好的專家一起參加研討。

同時不只是有專家，市府也召集衛生局、警政、社政、民政、觀光局、水利局、文化局、港務警察總隊、工務局、新聞局，林耕新說「幾乎全市府單位總動員，利用短短一週重新統計調查出幾個熱點和時段，盡一切可能加強水域巡邏與安全檢查」。

▲林耕新醫師在臉書po出參加自殺防治會議 。（圖／翻攝林耕新醫師臉書）

林耕新也強調自殺防治是極其困難的任務，所以深深了解這是一個長期抗戰的使命，必須要有分層次的落實全面性（初段）、選擇性（次段）、指標性（末段）自殺防治策略，絕對是全民要一起努力的目標。所以他很遺憾前總統的馬英九先生在國民黨的造勢大會當中「哪壺不開提哪壺？又是『浮屍』又是質問『暖男到哪了』」？所以他現在要跟馬前總統報告：「暖男每天都緊盯著這群專家，追著我們提出防治自殺計畫！」

林耕新說，陳其邁上任後，市府持續邀集全國專家，探討如何精進自殺防治作為。「自殺防治不應作為選舉操作，因選舉渲染自殺，這些會引起複製貓(copy cat)效應，是非常惡質的選舉操作。」

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