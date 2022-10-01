綠營又一人退黨！前藍委之子批鄭運鵬：乾脆送回台北

▲陳冠維痛批鄭運鵬，選上後將地方的民意託付忘得一乾二淨。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨前立委陳根德的兒子陳冠維，2年前接受鄭運鵬的邀請加入民進黨，2022年參與大園區市議員黨內初選失利。沒想到，陳冠維近日出面痛批，民進黨執政「傲慢無禮」，因此決定退黨，同時也嗆聲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，在桃園當立委「比不分區立委還不分區」，選上後就將地方的民意託付忘得一乾二淨。

陳冠維2年前接受鄭運鵬的邀請，加入民進黨，同時痛批父親陳根德「炒地皮、包工程」，父子鬧翻的事件上了新聞版面。陳冠維2022年參與大園區市議員黨內初選失利，近日突然站出來痛批，當執政者將憲政分權分立、互相抗衡、監督的體制，變成傲慢無禮的執政，「你就會發現越來越多很扯的事情。」

陳冠維點名，無論是巨佳營造的新竹棒球場、瑞助營造的北景雲計畫，以及鬧成國際笑話的八德羽球場、永遠修不好的桃園市國民運動中心游泳池等工程，不僅各項目造價驚人，還可疑地追加工程預算，「利益團體胡搞瞎搞！」

陳冠維說，這些工程的背後，有市長的前機要秘書跑去做營造、有宮廟主委的營造公司，還有媒體大亨的營造工師來承包桃園市府各局處的公共工程，「球員兼裁判的統包制度蓋出來的品質，您敢用嗎？你有看過私人健身中心、羽毛球館，還是社區大樓的游泳池有這種品質嗎？」

▲陳冠維退出民進黨。（圖／翻攝臉書／陳冠維）



陳冠維細數，平均每年一千多億的預算，八年下來累積了一兆，但除了各團體活動補助非常多、撒幣花錢綁樁、消耗預算以外，難道桃園的交通建設有變好嗎，「哪一個交流道沒塞車？龜山、南崁、桃園、八德、青埔、大園哪個交流道沒塞車。可以交通分流的國一甲、國二甲，要馬不做，要馬就蓋個一二十年。交通建設停滯不前！舉辦天價活動，找好友金主來承包，消耗預算，這些倒是很會。」

陳冠維提到，從鄭運鵬「假掰演戲」要承擔參選開始，就有不少人打電話給他，有些人是出於擔心、有人則認為關係不錯，想蹭點政治關係，但他堅持人生價值，本著初衷走對的路，不接受任何邀請與安排，也不願接受任何不公義的噁心屁事，「退潮之後就知道誰在裸泳！」

▲陳冠維說，桃園地方人士在鄭運鵬空降後，釋出許多善意，出錢出力，「現在這些人剩多少」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



陳冠維說，鄭運鵬以前在台北選立委選不上，空降桃園後，桃園人釋出許多善意，更是出錢、出力，「現在這些人剩多少？」陳冠維痛批，鄭運鵬選上立委後是否有替地方發聲、又爭取了多少預算回來建設地方，「躲在台北，當一個無腦的黨意立委。在桃園選上區域立委，卻選擇當一個比不分區立委還不分區的黨意立法委員！」

根據《中時新聞網》報導，陳冠維直言，鄭運鵬當了8年的執政黨立委，爭取地方預算的排名靠後，碰到選區議題，也因為是執政黨而不敢發聲，8年下來都是執行黨意的政策，比不分區立委還不分區，乾脆送回台北。

陳冠維批評，鄭運鵬將地方上民意的託付忘得一乾二淨，無論是美福倉儲大火、龜山砂石廠活埋等地方事務，「哪一件地方選民老闆在乎的事你有發聲？」

陳冠維說，鄭運鵬將選區建設、服務丟一邊，心裡在乎的都事農田水利會改制後的財產與土地，「想著怎麼強取豪奪」，將農田水利會的財產拿來開發，「水利會改完，下一步就是換農會、漁會改制和廢鄉鎮市長選舉，您們還傻傻的在幫這個黨意立委動員。三思吧。」

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