「家有福爺奶　幸福99在」　表揚台東38模範老人及敬老楷模





▲表揚38位模範老人及敬老楷模。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府1日運用公益彩券基金舉辦「111年度模範老人暨敬老楷模表揚活動」，縣長饒慶鈴頒發19位模範老人及19位敬老楷模，共38位長者獲獎。

饒慶鈴表示，65歲以上人口佔全縣總人口18.44%，目前全縣共有90個社區照顧關懷據點、13處聚福食堂、103個文健站互相搭配服務，長照服務涵蓋率約為82%全國第3，讓長輩在熟悉環境享受健康自然老化的照護。

縣府說明，希望藉由模範老人暨敬老楷模表揚活動，提升敬老、尊老及愛老意識，典禮中頒發來自16鄉鎮市推薦的38位模範老人及敬老楷模，並邀請得獎家屬與會，一同見證榮耀時刻，其中最高齡獲獎者是池上鄉91歲的模範老人劉建業，他長期致力慈善工作，熱心公益的精神堪稱模範老人表率。

社會處長陳淑蘭表示，長者是家庭生命典範，更是社會傳承借鑑，縣府今年發揮創新創意，製作客製化「公仔人偶獎座」。為了感念長者的行事風範，精心編輯「家有福爺奶 幸福99在」紀念專刊，贈與每位得獎者紀念保存。

表揚活動會場以受獎者等身海報為場景佈置，大型拍照牆及迎賓紅毯走道迎接38位得獎者，現場以「迪斯可年華」為主題，將會場打造成復古舞廳，由熱情活潑的社會處志工隊帶動同樂，邀請台東歌手盧學叡歡唱老歌，與長輩們共憶往日回憶。

111年度模範老人，共19名：

台東市陳成松、賴信安；卑南鄉賴陳梅菊；延平鄉余政範；鹿野鄉黎美；關山鎮陳豐裕；池上鄉劉建業；海端鄉江新武；東河鄉陳重勝；成功鎮王昇津；長濱鄉張阿坤；太麻里鄉温正雄；金峰鄉張弘嬌；大武鄉蕭振國；達仁鄉蔡光輝、綠島鄉蔡居福；蘭嶼鄉索胡春梅；老人福利推動聯盟施美鳳、李春成。

111年度敬老楷模，共19名：

台東市吳佳真、姜秀鳳；卑南鄉陳錦雲；延平鄉胡青春；鹿野鄉蔡登隆；關山鎮黃玉英；池上鄉楊紀謙；海端鄉余淑珍；東河鄉李重民；成功鎮翁青山；長濱鄉戴秀玲；太麻里鄉賴義盛；金峰鄉賴美惠；大武鄉林士中；達仁鄉嚴淑貞；綠島鄉蕭平思；蘭嶼鄉廖明德；台東縣私立太麻里老人長期照顧中心朱自強；台東縣私立利嘉老人長期照顧中心莊林素玉。