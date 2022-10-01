安全城市嘉年華移師台東　市美術館蛋糕公園開幕

▲「安全城市嘉年華」首次移師台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手財團法人基督教芥菜種會於1日下午在台東市美術館蛋糕公園舉辦第4屆「安全城市嘉年華」，台東縣長饒慶鈴、社會處長陳淑蘭等人出席開幕儀式，共同為下一個可能發生的災害提前做預備，帶領民眾認識各項防災知識，學習與風險共存。

此場活動邀請縣府災防業務相關局處，包含台東縣消防局、警察局、衛生局、環保局、稅務局及建設處等單位設攤宣導，台東大學防災資訊科技中心、國軍人才招募中心、社會福利團體及在地小農業者也共襄盛舉。

台東縣長饒慶鈴致詞時表示，現今全球都面臨極端氣候考驗，災害類型不再是單一狀況而是複合型災害，正如現在處於COVID-19疫情時期若碰上風災，土石流、水患等引發連鎖效應，為建構完善災害防救系統，地方縣市政府與轄內鄉鎮、市公所及在地社區編組結合，更必須連結民間企業共同投入災害預防及整備應變工作；災害發生時透過公私部門協力合作，可擴大防救災能量及強化防災韌性。

基督教芥菜種會執行長李肇家指出，今年安全城市嘉年華以「玩轉防災一起來」為主題，設置「勇闖守護站」設計多元闖關遊戲提升大眾自我保護知識與認識災害、「地球永續運動」提倡節能減碳、珍惜資源守護安全城市，以及「公益市集」結合在地特色小農等近50個攤位，透過各項多元有趣活動教導防災知識。芥菜種會自2018年投入社區防救災工作，倡導災害中的自助與互助精神。近期0918規模6.8强震造成花東嚴重災情，芥菜種會隨即動員防救災中心同仁於災區投入救災工作，並透過社區互助網絡提供即時、就近服務。