快訊／台東深夜地牛翻身！規模4.8「晃一下」　最大震度4級

▲台東深夜規模4.8地震。（圖／氣象局）
記者柯振中／綜合報導
台東縣30日晚間10點37分發生芮氏規模4.8地震，震源深度17.1公里，最大震度4級。
依據氣象局資料，這起地震震央位在台東縣近海，芮氏規模4.8、震源深度17.1公里，各地區震度分別為台東4級、花蓮3級、高雄2級、屏東2級、南投1級、嘉義縣1級、台南1級、雲林1級、嘉義市1級、彰化1級。
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地震發生後，也立刻有網友開始討論，回報各地區的狀況，「台中小晃」、「高雄小小晃」、「北部無感。」
▲台東深夜規模4.8地震。（圖／氣象局）
記者柯振中／綜合報導
台東縣30日晚間10點37分發生芮氏規模4.8地震，震源深度17.1公里，最大震度4級。
依據氣象局資料，這起地震震央位在台東縣近海，芮氏規模4.8、震源深度17.1公里，各地區震度分別為台東4級、花蓮3級、高雄2級、屏東2級、南投1級、嘉義縣1級、台南1級、雲林1級、嘉義市1級、彰化1級。
地震發生後，也立刻有網友開始討論，回報各地區的狀況，「台中小晃」、「高雄小小晃」、「北部無感。」
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