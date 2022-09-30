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快訊／台東深夜地牛翻身！規模4.8「晃一下」　最大震度4級

▲▼9/30-22:37規模4.8。（圖／氣象局）

▲台東深夜規模4.8地震。（圖／氣象局）

記者柯振中／綜合報導

台東縣30日晚間10點37分發生芮氏規模4.8地震，震源深度17.1公里，最大震度4級。

依據氣象局資料，這起地震震央位在台東縣近海，芮氏規模4.8、震源深度17.1公里，各地區震度分別為台東4級、花蓮3級、高雄2級、屏東2級、南投1級、嘉義縣1級、台南1級、雲林1級、嘉義市1級、彰化1級。

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地震發生後，也立刻有網友開始討論，回報各地區的狀況，「台中小晃」、「高雄小小晃」、「北部無感。」

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