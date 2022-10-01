直擊／引發騷動！　王必勝帶老婆現身陳時中競總成立大會

記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，不僅綠營大咖通通到場力挺，疫情指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩、前衛生署長涂醒哲也都現身會場。值得一提的是，王必勝親自帶著任職於台北榮總神經醫學中心癲癇科主任的老婆尤香玉出席， 頓時引起現場騷動。

▲中央疫情中心指揮官王必勝偕妻子尤香玉（左）出席陳時中競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝，下同）



今天造勢大會現場共排放2200張紅色塑膠椅，預計下午2點正式入場，除了廣邀醫藥界、工程界、會計師、台派社團、宗教團體等社會力後援會與會，台北市黨部也動員支持者共襄盛舉，入場時還能拿到一張印有陳時中照片的2023年年曆。

此次陳時中競選總部落成，不少綠營大咖站台，包括身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等，此外，陳時中過去在指揮中心的防疫同仁，包含王必勝、薛瑞元、涂醒哲、周志浩等人都陸續抵達現場支持。

陳時中競總選址於2020年蔡英文競選連任同一地點，內部的打卡牆、陳設設計都出自陳時中二兒子陳彥安之手，今天中午就有不少民眾前往拍照打卡留念。據競選團隊估算，下午3點活動開始前後，人潮即已外溢到杭州北路，現場人數喊破萬人。