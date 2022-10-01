接種莫德納次世代疫苗者踴躍　桃園10／3起再開18社區接種站

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，鑑於莫德納次世代雙價疫苗接種者踴躍，呼籲符合資格者10/3日起3天踴躍到社區接種站接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心發送各縣市莫德納次世代雙價疫苗陸續到貨，符合接種資格者接種情況踴躍，桃園市政府衛生局長王文彥表示，考量第二階段符合接種資格民眾人數眾多，桃園市自10月3日起在18處採取分齡分眾，凡符合第二階段追加接種莫德納次世代雙價疫苗者，只要與最後一劑基礎劑／基礎追加劑或前一劑追加劑間隔至少12週（84天），應儘速完成接種。

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▲桃園市政府衛生局公布莫德納次世代雙價疫苗社區接種站接種時間與地點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥指出，10/3日起3天，每天上午8時至12時、下午1時至4時，在全市18區開設莫德納次世代疫苗社區追加劑接種站，10月3日（週一）為60－64歲民眾、10月4日（週二）為55－59歲、10月8日（週六）為50－54歲，提醒符合第二階段追加接種莫德納次世代雙價疫苗者踴躍前往接種。

▲桃園市政府衛生局公布莫德納次世代雙價疫苗社區接種站接種時間與地點（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，隨著防疫政策鬆綁及邊境解封，中央疫情指揮中心的次世代疫苗陸續到位，施打疫苗是最有效預防疾病方法，可降低感染後重症及死亡風險，包括第一階段65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，第二階段的第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，皆可提早接種。



此外，中央流行疫情指揮中心今天公布全國新增4萬3,040例本土確診個案，其中桃園市有4,705例，衛生局指出，65歲以上個案占9.08 %、18歲以下個案則占19.15%。

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