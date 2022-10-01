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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青年夜話邀玩「真心話大冒險」　張善政最丟臉的竟是這件事

▲國民黨桃園市長參選人張善政（30）日晚間參與「青善露營Party-青年夜話」活動，大學生詢問最丟臉事情時表示，年輕時開車超速被開單，被要求到監理站上課，至今猶難忘。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長參選人張善政（30）日晚間參與「青善露營Party-青年夜話」活動，大學生詢問最丟臉事情時表示，年輕時開車超速被開單，被要求到監理站上課，至今猶難忘。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政昨（30）日晚間出席「青善露營Party-青年夜話」活動，現場有13名大學生在楊梅埔心牧場烤肉，童心未泯的張善政不但下場烤肉外也受邀玩起「真心話大冒險」，在場大學生多不關心政治，但對參選人充滿好奇甚至提問「起床希望獲得超能力？」張善政笑回，「明天就投票，我是大勝！」，至於被問到最丟臉的事？張善政坦言，「當年超速被開單，被要求去監理所上課！」至今猶難忘。

張善政最近忙於出席選舉活動外，緊繃選情下，昨晚難得參加「青善露營Party-青年夜話」活動，由青見發言團成員湯棋媛號召，現場來了13名大學生，另一名發言人曾主卿，則透過YouTube線上直播讓網友無時差參與。

張善政到場時，現場學生正在烤肉，他立即參與拿起夾子幫烤雞翅，張善政說「很久沒烤肉了，以前在美國留學時很常烤。」眾人品嘗烤肉後，隨即進入令人期待的「真心話大冒險」，由同學轉瓶子，轉道誰就向張善政提問。

▲國民黨桃園市長參選人張善政昨晚參與大學生玩「真心話大冒險」，被問到與另一半相識過程，面露微笑回憶認識8個月就結婚。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長參選人張善政昨晚參與大學生玩「真心話大冒險」，被問到與另一半相識過程，面露微笑回憶認識8個月就結婚。（圖／張善政競辦提供）

有學生提問與夫人相識過程？張善政回憶，當年回台教書時，另一半在《牛頓雜誌》擔任記者，因採訪相識，「第一眼覺得她蠻秀氣，後來就約看電影，我記得是雙十節訪問，第一次碰面，但相識後8個月就結婚。」讓現場男學生羨慕不已。

至於最近選舉時，有無和小孩意見相左？張善政說，剛準備參選時，太太小孩都反對，但最終經過協調後，家人最後同意承受。張善政還透露，太太近日在Line群組寫了篇短文，表示「善哥」被徵召後，從來沒選舉過的人來說，「每天都過著驚悚的日子。」張善政解釋，因最近被對手嚴重抹黑，太太每天看新聞，都不知道會看到什麼事情，但她卻樂觀地說，「我跟善哥有超過35年感情，我對他有信心，善哥願意出來為桃園服務，這是非常好的事情。」

現場大學生還提問，「20幾歲時，最困擾的事情？」張善政想了想說，自己廿多歲時，對未來陷入迷惘，「究竟這輩子要走哪條路？畢業後去工程界還是出國唸書？」後來，他決定赴美唸書。

▲國民黨桃園市長參選人張善政昨晚參與大學生青年夜話活動，鼓勵學生多與國際接觸，拓展個人視野。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長參選人張善政昨晚參與大學生青年夜話活動，鼓勵學生多與國際接觸，拓展個人視野。（圖／張善政競辦提供）

張善政也鼓勵現場德大學生或研究生，多與和國際接觸，出國留學不論成績好不好，對人生是個拓展視野的過程，半年或一年都很好。他最近在教育政策上提到「桃園2030：未來從教育開始」，未來若上任，會幫助大學與姐妹校加深合作，四年期間，有一兩年可以出去，另也會舉辦國際教育冬令營、夏令營，透過市府協助，讓桃園學生可以培養國際視野。

此外，現場學生雖充滿想像力，但都對政治責顯得沉默，但卻對張善政29歲就當上正教授有學霸之稱充滿好奇，有學生提問，「起床希望獲得的超能力？」張善政則笑說，「明天就投票，我是大勝！」或「做過最丟臉的事？」張善政笑說，「當年超速被開單，開到被要求去監理所上課」，跌破眾人眼鏡。

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