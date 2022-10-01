快訊／今本土+43040「比上週增12.8%」　連6天疫情升溫

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連六天微升！中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增43,040例本土個案，比上週六增加12.8%，這也是連續6天單日病例比上週同日增加；另增45例境外移入，確診個案中新增48例死亡。

指揮中心表示，今日新增之43,040例本土病例，為19,924例男性、23,095例女性、21例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(8,756例)，臺中市(5,745例)，臺北市(4,846例)，桃園市(4,705例)，高雄市(3,863例)，臺南市(2,811例)，彰化縣(2,268例)，新竹縣(1,279例)，屏東縣(1,060例)，苗栗縣(1,052例)，新竹市(987例)，宜蘭縣(963例)，雲林縣(939例)，基隆市(742例)，南投縣(719例)，嘉義縣(654例)，花蓮縣(618例)，嘉義市(460例)，臺東縣(310例)，金門縣(132例)，澎湖縣(114例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為32例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至9月28日，死亡日期介於5月14日至9月28日。

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▲指揮中心公布10/1確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心10/1公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為23例男性、22例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國、香港及德國(各1例)，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至9月30日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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