遭藍營市議員參選人控賄選　鄭運鵬盼檢調秉公處理

▲針對國民黨籍市議員昨天按鈴控告市長鄭文燦、市長參選人鄭運鵬在中秋晚會送禮涉嫌違反選罷法，鄭文燦與鄭運鵬今天都回應。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

基進黨昨天前往桃園地檢署，按鈴控告國民黨籍桃園市長參選人張善政，藍營市議員參選人下午也提告鄭文燦與鄭運鵬在秋節晚會上送禮違反選罷法案，對此，市長鄭文燦今天表示，張善政應就挨告部分向地檢署說明，「我相信贈品應該不是他提供的，這應該要釐清」。鄭運鵬則指出，選舉期間，每個動作環節都要注意小心，有人爆料檢舉，司法機關應該要調查，候選人誠實說明就好，希望檢調秉公處理。

脫離確診居隔的鄭運鵬，今天出關後與市長鄭文燦共同出席桃園市議員參選人李柏瑟青春陽光協會後援會成立大會，針對藍營市議員提告違反選罷法，鄭文燦指出，張善政挨告一事，應由張善政先生向地檢署說明，相信這些腳踏車贈品應該不是他提供的，這個要釐清；另外，包括敬老金一個一個頒發，這個應該也不是他提供的，他也應該去說明。

鄭文燦強調，在選舉期間，有些規範，候選人應該要遵守，依自己經驗，選舉前是不特別提供摸彩品的，除非是每年固定的如中秋、重陽節，議員本身有提供摸彩品外，以市長候選人身份去提供摸彩品是比較少的，自己擔任市長被邀請去頒獎是常態，這不只沒對價，甚至是義務，在中秋節活動是很常見。

▲桃園告市長鄭文燦、市長參選人鄭運鵬今天出席市議員參選人李柏瑟青春陽光協會後援會成立大會。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭文燦認為，少數參選人其實是想給自己曝光機會，這種瘋狂式抹黑是沒有必要的。例如鏡週刊報導張善政委託研究案有涉及拼貼抄襲，結果竟然來告鄭文燦與鄭運鵬？某大報接獲爆料，張善政涉及違反活動規範行為，竟然來檢舉自己與鄭運鵬。很難想像該自己去釐清的問題，卻用瘋狂提告方式，我覺得這樣沒有解決問題。

鄭運鵬也說，選舉期間，每個動作環節都要盡量注意小心，民主選舉最重要是選賢與能，不受任何利益與暴力威脅，相信不管是候選人本身或競選團隊，各級選舉，尤其是司法機關都應該要注意。我也願意相信張善政先生與他的團隊不會去致贈摸彩品，或是贈紅包等行為。

▲桃園告市長鄭文燦、市長參選人鄭運鵬今天出席市議員參選人李柏瑟青春陽光協會後援會成立大會，向支持者揮手致意。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬強調，不能夠因為他有候選人身份，所有行為都說是執政黨打壓，或是對手抹黑，其實本人向司法機關說明就好，不要看到有任何質疑，就說是對手動作，希望檢調要秉公處理。這些細節上都要注意，如有人爆料、檢舉，司法機關應該調查，候選人就誠實說明就好，一切都是公開透明、誠實為上，希望即使是對手陣營，只要公開說明，大家都可以理解，不需要馬上有膝蓋反應，就說是其他陣營行為，這樣無助於案情釐清，更無助於選舉文化進步。

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