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尼加拉瓜宣布與荷蘭中斷外交關係！　原因竟是「不出錢幫蓋醫院」

▲▼尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，尼加拉瓜外交部在最新聲明中指出，該國將從9月30日開始，中斷與荷蘭的外交關係。尼加拉瓜總統稍早才痛批，荷蘭反悔協助出資建造醫院，所以不想再和該國維持關係。

尼加拉瓜外交部9月30日發布聲明，表示將中斷與荷蘭的外交關係，政府之所以做出此決定，是因為「奉行干涉主義與新殖民主義」的荷蘭，持續冒犯尼加拉瓜的家庭。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）稍早指控荷蘭採取「干涉主義」政策，說他在得知荷蘭不會出資建造先前承諾的一家醫院後，他不再想跟荷蘭維持關係，「這位大使跟尼加拉瓜人講話的態度，好像尼加拉瓜是荷蘭的殖民地。」

奧蒂嘉說，荷蘭駐中美洲大使畢倫（ChristinePirenne）訪問尼加拉瓜首都馬納瓜時，告知尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada），荷蘭不會再出資建蓋他們多年前承諾的醫院。

本周早些時候，尼加拉瓜才宣布歐盟大使是「不受歡迎」的人，並指出該國不會接受新任的美國大使，這加劇了奧蒂嘉與國際社會的緊張關係。

奧蒂嘉已連續15年擔任總統，第四任任期更於日前展開，他在位期間發起修憲，取消了總統任期限制，並在選舉期間打壓政敵，甚至將反對派候選人逮捕，引起國際輿論撻伐。

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