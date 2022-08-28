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卡車飆速「衝撞人群」　荷蘭戶外派對6死7傷

▲▼ 荷蘭一輛卡車衝入一個燒烤派對，造成多人死亡。（圖／CFP）

▲荷蘭警方證實，這起案件已造成6人死亡。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

荷蘭27日發生一輛卡車偏離道路衝撞戶外燒烤社區派對人群的事故，警方28日表示，這起事件已造成6人死亡，另有7人住院接受治療中，其中一人命危。

綜合美聯社、路透報導，事發於鹿特丹以南約30公里處的新拜耶蘭（Nieuw-Beijerland），46歲西班牙卡車司機開著車，在偏離道路之後疾馳而下，撞上派對人群。

警方表示，這起案件死亡人數增至6人，另有7人住院，其中一人命危。警方發言人布爾斯（Mirjam Boers）透露，事發當下，卡車司機並無酒駕，事故確切原因正在調查中。

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