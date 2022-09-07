全球第一槍！　荷蘭城市禁止公共場所刊登肉類廣告　

▲荷蘭哈倫市禁止公共場所刊登肉類廣告。（示意圖／達志影像）

記者鄭文晴／綜合報導

荷蘭農場業者持續性抗議政府「激進氣候政策」，捍衛他們的利益。哈倫市（Haarlem）近日公布，將禁止公共場所刊登肉類廣告，以減少肉類消費和溫室氣體的排放，此舉也引來肉商不滿，認為已經侵犯創業的自由權。荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）法學教授布羅林（Herman Broring）更表示，這項禁令可能侵犯言論自由法。

根據外媒報導，荷蘭哈倫市將從2024年開始禁止在公共場所刊登肉類廣告，包含公車、公車站和公共場所的螢幕。此禁令是因為最新研究表明，全球糧食生產和消費，特別是肉類，約佔氣候溫室氣體總排放量的30%。

吸收二氧化碳的森林資源被砍伐用於放牧動物，而用在飼料的肥料裡富含「氮」，可能導致空氣、水被污染，甚至影響氣候變化和臭氧消耗，牲畜還會產生大量溫室氣體「甲烷」。

荷蘭政府2021年底公布一項250億歐元（約7840億元新台幣）的計畫，預計在2034年前減少全國三分之一農場動物的飼養量，大幅改革畜牧業，以減少排泄物帶來的環境汙染，引來農民不滿，多次舉行抗議活動。

起草肉類廣告動議的左派綠黨（GroenLinks）議員克拉茲（Ziggy Klazes）表示，肉類對環境非常有害，「我們不能在氣候危機的狀況下，還鼓勵人民購買肉品」，雖然多數人覺得這個傲慢決定令人氣憤，「但也很多人是支持的，期望該政策能被全國採納。」

政策一出立馬引起肉商反彈，不僅對養豬戶是致命的，更侵犯了創業自由權。法學教授布羅林也說，這項禁令可能會侵犯言論自由，「導致批發商提起訴訟。」根據荷蘭統計局的數據，荷蘭約有95%的人吃肉，但超過一半的人不是每天都吃肉。