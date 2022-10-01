特斯拉人形機器人「Optimus」首曝光！　馬斯克：售價低於2萬美元

▲特斯拉人形機器人「Optimus」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克9月30日終於公開最新人形機器人「Optimus」，儘管它還是原型機，但已經能做出很多複雜的動作。馬斯克表示，這款機器人尚未完全開發完成，未來它的能力將更為驚人，而且成本將低於一輛汽車，預計售價將低於2萬美元（約台幣63.5萬元）。

Tesla Bot coming out and dancing @elonmusk pic.twitter.com/TKT1lSGyqa — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 1, 2022

特斯拉全新人形機器人Optimus在2022 AI Day首度亮相，除了本尊在舞台上和現場民眾揮手致意以外，官方也撥放了一段Optimus的動態影片，可以看到它擁有「可相對拇指」（opposable thumb）能夠進行複雜的動作，包含撿起盒子、澆花等。

馬斯克說，目前公開的Optimus只是原型機，「我們的目標是盡快製造出有用的人形機器人，Optimus將會被設計成一種能力極強的機器人，產量也會非常高，能夠達到數百萬台，預計成本將低於一輛汽車，預計售價將低於2萬美元。」

馬斯克指出，Optimus的外型是擁有雙足、雙臂的機器人，高度約在173公分，重量為57公斤，平均步行速度為每小時8公里，還擁有交談能力。不過，馬斯克也坦承，目前關於機器人的部分技術已達到極限，他自己也不清楚Optimus未來會變成什麼模樣。

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