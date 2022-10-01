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大咖齊挺陳時中！林楚茵開箱競總打卡牆　「雙陳」自拍曝

▲▼林楚茵曝光陳時中競選總部打卡牆 陳建仁 陳彥安。（圖／林楚茵提供）

▲林楚茵與陳彥安（左圖）、陳建仁（右圖）合影。（合成圖／林楚茵提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長陳時中競選總部1日下午開箱，包括身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等「大咖」都將站台力挺。競總發言人林楚茵上午先搶先「開箱」競總打卡牆，曝光與陳時中二兒子陳彥安與陳建仁的自拍合照。

陳時中與太太孫琬玲育有二子，大兒子陳思元和父親一樣選擇從醫，二兒子陳彥安則投入設計領域，今年加入陳時中的競選團隊擔任創意總監，近期不少活動都能看到他的身影，而競選總部的所有陳設、背板、留言互動區等，全都出自他的巧思。

據指出，陳時中競選總部選址在2020蔡英文競選連任的同一個位置，今天下午將舉行總部成立大會，估將有萬人出席封街造勢，由於適逢逐步開放國門的時間點，蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁都將在致詞時闡述台灣的防疫成果，力挺陳時中。

趕在競選總部成立大會登場前，林楚茵上午透過臉書曝光一系列打卡美照，除了在打卡牆前「馬力歐跳」展現活力，也與陳建仁、陳彥安等人自拍合影，並指歡迎大家來競總打卡、拍網美照。

▼林楚茵今天開箱陳時中競選總部。（圖／林楚茵提供，下圖同）

▲▼林楚茵曝光陳時中競選總部打卡牆 陳建仁 陳彥安。（圖／林楚茵提供）

▲▼林楚茵曝光陳時中競選總部打卡牆 陳建仁 陳彥安。（圖／林楚茵提供）

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