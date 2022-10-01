民進黨手伸進媒體？　馬英九：「雙標黨」我一點也不意外

▲馬英九。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文與行政院長蘇貞昌近期被指疑似涉及干預國家通訊傳播委員會（NCC）審核鏡電視申照過程。被外界認為，黨政軍退出媒體本來是民進黨當年大聲疾呼的主張，結果執政後卻大力掌控媒體。對此，前總統馬英九今（1）日回應，民進黨一向是雙標黨，別人不做他自己做，「我一點也不意外」。

北市議員李明賢今成立競選總部，現場藍營大咖雲集，包括馬英九、連勝文、蔣萬安都前來助陣，氣氛相當熱烈。馬英九到場時，媒體問到，近日是否覺得，民進黨越來越把手伸進媒體？馬英九回應，民進黨一向是雙標黨，別人不做他自己做，「我一點也不意外」。

針對鏡電視股東裴偉遭爆談話錄音檔直指申照過關「是總統旨意」，台北市長柯文哲批，太傲慢了，蔡英文應該告裴偉，蘇貞昌立刻啟動司法調查。馬英九回應，他也覺得裴偉就在推託，應該趕快辦才對。

至於指揮中心現在到底該不該撤掉？外界認為，再不撤掉會變成民進黨台北市長參選人陳時中第二競總？馬英九則認為，「我想他不會，選舉已經搞成這樣了，還去搞競選總部，那就更沒希望了」。

媒體再問到，以目前選情看來，是否擔心蔣萬安變成當年參選台北市長的黃大洲？馬英九說，他不擔心蔣萬安，蔣不是黃大洲那個年代，蔣萬安也不是第三名。

