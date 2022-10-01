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社會 社會焦點 保障人權

大貨車「衝對向車道」害科技老闆撞上慘死　毒駕司機下場曝光

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

盧姓駕駛去年1月駕駛大貨車從台中前往桃園，行經國道1號北上138.7公里苗栗銅鑼路段，突然失控衝過中央分隔島。當時對向一名科技公司涂姓老闆開著賓士車，因反應不及，直接高速撞上，傷重不治。法官調查，發現盧男車禍發生前有吸毒，認為盧受毒品影響而肇事，依毒駕致人於死罪，判處盧男有期徒刑4年。

▲▼苗栗國道大貨車自撞「騎上分隔島」！　對向賓士撞上駕駛慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲苗栗國道大貨車自撞「騎上分隔島」，對向賓士反應不及撞上，科技老闆慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼苗栗國道大貨車自撞「騎上分隔島」！　對向賓士撞上駕駛慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）

判決指出，41歲盧姓駕駛去年1月10日凌晨駕駛17噸大貨車從台中出發，沿著國道1號北上開往桃園，行經苗栗銅鑼路段時，因毒品影響精神失控自撞，整輛車「騎上」分隔島，車頭佔據南下內側車道。當時57歲涂姓科技業老闆正好開著價值400多萬的賓士S350d轎車經過，反應不及當場高速撞上，整輛車車頭瞬間爛毀變形，涂男也一度受困車內，經警消到場破壞車體救出後，已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

警方調查發現，盧姓駕駛有多次使用安非他命的前科，在取得盧男同意後，採尿送驗，結果發現他從採尿時間算起，回溯96小時內有用過安非他命。但盧男辯稱，前幾天參加朋友烤肉聚會，當時有人吸安非他命，可能不小心因此吸入安非他命的煙霧。

▲▼苗栗國道大貨車自撞「騎上分隔島」！　對向賓士撞上駕駛慘死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲涂姓科技業老闆的賓士車因高速衝撞，成了廢鐵。（圖／記者陳凱力翻攝）

法官認為，盧男尿液檢出的安非他命濃度高達10072ng/mL，是陽性標準的20倍，吸食安非他命二手煙，體內根本不可能有如此高的濃度，因此認定盧男是因精神受毒品影響，導致發生嚴重車禍，致人於死，依毒駕致人於死罪，判處盧男有期徒刑4年，仍可上訴。

 

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