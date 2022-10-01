鄭文燦入閣機率降低？　媒體人曝「前進中央計畫擱置原因」

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

中華民國足球協會現任理事長邱義仁日前提出辭呈，新任足協理事長改選將於10月8日舉行，其中一位理事長參選人就是桃園市長鄭文燦。對此，資深媒體人黃揚明1日表示，原先被外界傳聞卸任後入閣的鄭文燦，若下週當選足協理事長，就會讓入閣機率大幅降低，因為《國民體育法》第39條第7項明定，各項體育協會的理監事都不能兼任閣員、立委。

黃揚明表示，鄭文燦對足協非常有興趣，去年11月足協搬家時，更特別感謝鄭文燦市長協助。不過，黃揚明補充，鄭文燦今年底卸任桃園市長之後，原先被外界傳聞有機會入閣，若下週當選足協理事長，就會讓入閣機率大幅降低，因為《國民體育法》第39條第7項明定「現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任前項特定體育團體之理事或監事。」意即各項體育協會的理監事都不能兼任閣員、兼任立委。

「鄭文燦參選足協理事長，前進中央計畫將擱置？」黃揚明推測，鄭文燦若在10月當選理事長，12月底卸任後因入閣而辭去理事長恐傷及他參選足協理事長的正當性；所以他認為，鄭文燦參選很可能是他暫緩進軍中央的計畫了，「當然，一切還得視鄭文燦是否當選而定。」