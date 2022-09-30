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張善政頒發紅包被控涉賄！　她貼「這張照片」嗆桃檢：辦不辦鄭運鵬？

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天針對發紅包案提出強烈抨擊，強調自己只是擔任貴賓代為頒獎，面對民進黨無所不用其極抹黑打壓，他絕對奮戰到底不退縮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前出席重陽敬老活動時，因替中獎者頒發現金紅包獎項，被人質疑違反選罷法；台灣基進黨市議員參選人藍士博更赴桃園地檢署按鈴控告，籲請檢方偵辦。對此，台北市議員王鴻薇30日在臉書貼出一張桃園市長鄭文燦與桃園市長參選人鄭運鵬一同參加中秋聯歡晚會，上台時前方擺著一台電視的合照，痛批「桃園地檢署辦不辦鄭運鵬？」

根據《自由時報》報導指出，有民眾向他們爆料，張善政25日受邀出席由國民黨桃園市議員舒翠玲所舉辦的協會敬老活動時，現場擺放近十台腳踏車、小家電及禮券等獎品，幾乎人人有獎，張善政在現場大剌剌發現金紅包。對於此案，桃園地檢署回應，本署收到任何選舉之檢舉案件、情資均會依法處理；至個案情形，均由承辦檢察官依具體個案依法判斷、偵辦。

王鴻薇30日透過臉書貼出一張鄭文燦與鄭運鵬等人參加中秋聯歡晚會，上台時前方擺著一台電視的合照，狠酸「這麼高大尚的獎品，檢調要不要查一查？比照針對張善政的標準就行，難道又是綠能你不能嗎？」

王鴻薇說，有媒體報導桃園地檢署稱「將分選察案，調查有無賄選情事」，質疑「桃園地檢署辦不辦鄭運鵬？」此貼文一出吸引大批網友按讚，有網友留言表示，「兩套標準」、「懷疑是12億剩下的？」、「會說是廠商送的，他們只是幫忙代抽摸彩而已」。

針對被控疑似賄選說法，張善政30日回應，「這活動不是我主辦、獎金不是我提供，我在這邊要特別提醒，今天報導這新聞的朋友，請你潔身自愛，不要加入《鏡週刊》、《鏡電視》之流。最後，甚至我知道說，民進黨已經啟動所謂的司法調查、檢調調查。」

▲▼桃園市長鄭運鵬。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲桃園市長鄭文燦、桃園市長參選人鄭運鵬。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

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