不滿統籌稅款+補助款六都墊底　桃園市議會國民黨團集體退席抗議

▲桃園市議會國民黨團30日以集體退席抗議表達對中央統籌稅款、一般補助款年年六都敬陪末座，短收近千億元，嚴重影響桃園市政建設與財政收入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會今（30）日上午審議110年度總決算報告議程時，國民黨市議員黃敬平宣讀黨團聲明，質疑鄭文燦市長執政8年，中央視桃園為二等公民，統籌分配款與一般補助款年年敬陪末座，短收近千億元，隨後集體退席抗議；鄭文燦表示，統籌分配款可透過財政收支劃分法方式調整，一般補助款部分則是在2013年升格前就確定規則，當時還是國民黨執政，這些規則並沒改變，主要因為升格前對六都財政成長不得超過2%天花板，這個規定只限制到桃園，所以對桃園是不公平的。

桃園市議會國民黨團17名議員，今天上午審議去年度總決算報告時，由黃敬平宣讀黨團聲明，根據最新統計資料，六都在2015年至2023年統籌分配稅款及一般性補助款合計，桃園市為2458.6億元，為六都最後一名，較五都平均數3862.66億元，短少1404.06億元，比第五名的台南市3225.5億元少766.9億元，比起第一名的台北市4898億元，更整整少了2439.4億元。

黃敬平認為，鄭文燦市長執政8年，中央視桃園市為二等公民，中央統籌分配稅款與一般補助款年年敬陪末座，短少近千億元，嚴重影響桃園市建設與財政收入，鄭文燦身為桃園市行政首長，爭取統籌分配稅款及一般性補助款不力，失職又失責。

市議員舒翠玲也抨擊，桃園市歲入、歲出短絀數年年增加，隱藏債務幾千億元，節流績效考評為六都之末，市府財政負擔沉重，房價逐年升高，人民痛苦指數攀升，且污水下水道系統建置低於全國平均值，教育文化考評位居全國第19名，被譏為文化沙漠；黨團總召徐其萬更砲轟，鄭文燦執政8年，中央長期對桃園市中央統籌分配稅款及一般補助款分配不公，鄭市長對中央執政未能有效爭取改變現狀，黨團決定在審議110年度桃園市總決算時，以集體退席表達嚴正抗議與不滿。

▲鄭文燦針對中央統籌稅款、一般補助款案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦會後受訪時表示，按照公共債務法，財政部國庫署所統計，桃園市府的公共債務餘額是六都最低約在240億元左右，長短期債務合計比升格前略有減少，升格前則是262億。當然有基金調借集中支付，但各縣市情況都是一樣的，桃園市財政還是非常的穩健，未來的5年，每一年有100億左右的資本支出，佔全部總資本支出約三分之一，這些重大建設一樣可以推動。

鄭文燦強調，曾與邱奕勝議長曾到主計總處反映，希望在一般補助款部分略低，統籌分配款的部分是法律訂定的，應由立法院修法讓六都能站在公平位置，目前也有一些修法建議，其中包括桃園市政府，認為營業稅應該統籌起來做重新分配，讓統籌分配款透過財政收支劃分法方式調整；一般補助款部分則是在2013年升格前就確定規則，當時還是國民黨執政，這些規則並沒有改變，主因升格前有六都財政成長不得超過2%的天花板，桃園目前還是被壓制在2%的成長度，一般補助款確實要調整，統籌分配稅當時是要立法，希望桃園市籍立法委員應該不分政黨背景，請大家都幫桃園說話，讓桃園可以得到更多的補助。

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