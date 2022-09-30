台南市議長盃燈籠彩繪比賽頒獎 郭信良邀民眾到議會欣賞參賽作品

▲台南市議會主辦、國立台南特殊教育學校承辦的「台南市議長盃第三屆燈籠彩繪比賽」舉行頒獎典禮，由郭信良議長頒發獎狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會主辦、國立台南特殊教育學校承辦的「臺南市議長盃第三屆燈籠彩繪比賽」，30日舉行頒獎典禮，由郭信良議長頒發獎狀給幼兒組、國小組、國中組、高職組的冠、亞、季軍。

郭信良議長表示，所有參賽燈籠都將在10月7日至16日的平安祈福燈會展出，歡迎市民鄉親到議會來欣賞特教學生們的精采創作。

郭信良議長指出，國立台南特殊教育學校有近200名學生參賽，幾乎是全員出動。在老師們的指導下，學生們用將近一個月的時間來完成作品。對這些孩子們來說，每件作品都得來不易，所以市議會特別珍惜，將在「2022議起愛相隨」平安祈福燈會展出，與所有鄉親們分享。

說起舉辦到第三屆的議長盃燈籠彩繪比賽，郭信良議長的話匣子就打開了。他表示一開始是在一個燈籠踩街活動看到特教學校師生的作品，風格獨特，令人印象深刻，所以邀請校方辦理第一屆的議長盃比賽，讓學生們發揮創意，後來更是搭配市議會每年的燈展，將這些參賽作品懸掛於議會周邊供民眾觀賞，大受好評。

特教學校林維靖校長表示，彩繪燈籠比賽讓學生們發揮藝術天賦，而且有助於安定情緒，刺激知能的啟發，所以很樂意與臺南市議會合作，給學生不同的體驗。林校長並說，該校以建立學生生活常規、良好習慣為主，進而培養工作技能，為學生未來就業努力，他樂見各界幫忙，把每個學生帶上來。