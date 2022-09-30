父親發現嘴唇發紫...台南某托嬰中心男嬰死亡　托育人員暫停執業

▲台南市一所托嬰中心發生男嬰不明原因死亡事件，社會局除報請檢警辦外，並暫停涉案托育人員執業。（圖／示意圖，無關本事件，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市一所托嬰中心，9月29日發生男嬰不明原因死亡事件，社會局29日晚上接獲通報後，已立即指派社工人員關懷家屬，並由家防中心及婦兒少科於9月30日上午7時30分派員至托嬰中心稽查了解狀況，社會局除報請檢警辦外，並暫停涉案托育人員執業。

台南市社會局指出，本案男嬰於年8月15日起簽約並委託該托嬰中心照顧，9月29日當天日下午5時多，男嬰父親到達托嬰中心時， 發現男嬰嘴唇發紫，托育人員當場施予急救，並送至醫院。由於男嬰經醫療診斷外觀尚無明顯傷勢，死亡原因不明，社會局已主動聯繫警察機關及台南地檢署依法相驗查辦，目前全案已進入司法調查，若經檢調單位調查相關人員確有違反兒權法行為，社會局將另依兒權法進行裁處。在尚未釐清死亡原因前，已先請托嬰中心暫停該名托育人員執行托育照顧。



社會局指出，社工人員已於事發後立即關懷協助，陪伴男嬰父母處理喪葬相關事宜，並視家戶需求協助連結心理諮商服務，協助創傷復原。社會局將持續追蹤司法進度，視其需要提供司法及家庭關懷與福利服務。