ET民調／黃偉哲支持度50.1%全面領先　謝龍介慘輸20.8個百分點

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／黃偉哲支持度50.1%全面領先　謝龍介落後20.8個百分點

▲▼台南市長黃偉哲（右）、國民黨市長參選人謝龍介（左）。（圖／合成圖）

國民黨市長參選人謝龍介（左）台南市長黃偉哲（右）。（圖／合成圖）

政治中心／台北報導

九合一大選進入倒數階段，台南市長選戰除了爭取連任的民進黨現任市長黃偉哲、國民黨由台南市議員謝龍介代表參選以外，還有無黨籍的伍彩集團創辦人林義豐、成大教授許忠信、律師吳炳輝參選，將與藍、綠兩大陣營一起競爭市長寶座。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，黃偉哲支持度50.1%、謝龍介支持度29.3%、林義豐支持度3.3%、許忠信支持度1.2%、吳炳輝支持度0%，黃偉哲大幅領先謝龍介20.8個百分點

▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

首先，在支持度方面，黃偉哲支持度50.1%、謝龍介支持度29.3%、林義豐支持度3.3%、許忠信支持度1.2%、吳炳輝支持度0%，前兩名黃偉哲與謝龍介的支持度差距20.8個百分點，黃偉哲大幅領先。

進一步進行交叉分析後發現，在不同性別與年齡層中，黃偉哲在女性、20-49歲等族群的支持度，均領先謝龍介2成以上。政黨傾向方面，黃偉哲除在民進黨、台灣基進黨、泛綠認同者中，獲得高支持度外，亦獲得將近4成（38.0%）中間選民的支持。

若由議員選區來看，黃偉哲在第1選區（新營/鹽水/白河/柳營/後壁/東山）、第2選區（佳里/學甲/西港/七股/將軍/北門）、第3選區（麻豆/下營/六甲/官田/大內）、第5選區（新化/善化/新市/安定/山上）與第11選區（仁德/歸仁/關廟/龍崎）都有不錯的支持度，與謝龍介支持度差距都在2成以上；而謝龍介目前在各議員選區中支持度雖暫居弱勢，不過在第4選區（玉井/楠西/南化/左鎮）、第6選區（安南區）、第7選區（永康區）、第8選區（北區/中西）、第9選區（安平/南區）與第10選區（東區）的支持度均有3成以上，且與黃偉哲支持度差距在2成以內。但因距離選舉還有一段時間，後續變化仍有待觀察。

其次，在當選看好度方面，61.3%台南市民看好黃偉哲當選2022台南市長，22.4%看好謝龍介，僅2%看好林義豐，而許忠信、吳炳輝兩人看好度則均僅0.1%，另有14.1%表示不知道/沒意見。

▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

另外，在候選人喜好度部分，台南市民對黃偉哲的喜好度為40.3%、討厭度為12.7%；對謝龍介的喜好度為30.3%、討厭度則為19.0%；而對林義豐的喜好度為12.4%、討厭度則為18.7%；至於對許忠信、吳炳輝兩人，台南市民對他們兩人表示不喜歡也不討厭的評價均高達八成五以上。

結果顯示，台南市民對黃偉哲的喜好度均相對高於其他四位候選人一成以上，而對謝龍介的討厭度則相對高於對黃偉哲；就相對而言，黃偉哲比較能被多數台南市民接受。
▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

至於施政滿意度，六成二（62.3%）的台南市民對現任市長黃偉哲的施政表現感到滿意（非常滿意13.1%、還算滿意49.2%）；另有近三成（29.8%）的台南市民對黃偉哲施政表現感到不滿意（非常不滿意8.1%、不太滿意21.7%）。

▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

而在居住幸福度方面，七成三（73.0%）的台南市民對於住在台南市感到幸福（非常幸福18.1%、還算幸福54.9%）；另有近二成（19.8%）台南市民認為不幸福（非常不幸福4.0%、不太幸福15.8%）。

▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

最後，台南市民最在意的前五項市政發展項目依序為社會福利（58.3%）、交通建設（56.7%）、房價問題（51.3%）、社會治安（44.5%）與經濟發展（42.2%）。各項市政發展成效評價上，分數最高前五名分別為觀光旅遊、文化發展、經濟發展、醫療政策及教育品質。

▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲▼2022台南市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月23日至29日進行，以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內（會員資料皆有性別、年齡、戶籍縣市、鄉鎮市區、手機號碼等欄位），已貼標戶籍為台南市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層隨機抽樣」，依性別、年齡、行政區交叉分層，各層依人口比例配置樣本數後由電腦隨機抽取，再以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查（受訪者屬被動受訪，非公開問卷讓其主動表態）；調查共發出60,000通簡訊通知，回收有效樣本數為1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。進行統計分析之前，原始資料先依台南市最新人口統計資料（111年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台南市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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2022九合一大選2022台南市長黃偉哲謝龍介林義豐許忠信吳炳輝

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