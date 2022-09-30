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台南某高工學生「3打1」砸椅子　他倒地還遭踹！校方回應了

▲有網友上傳網路爆料公社1段校園霸凌事件影片，影片中3人打1人，還將人打倒在地，令看的網友拳頭都硬了，校方已通知雙方家長協調處理。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

▲有網友上傳網路爆料公社1段校園霸凌事件影片，影片中3人打1人，還將人打倒在地，令看的網友拳頭都硬了，校方已通知雙方家長協調處理。（圖／翻攝自爆料公社，下同，經變色處理）

記者林悅／台南報導

台南市1所國立高工傳出校園霸凌事件，有網友上傳1支影片上「爆料公社」，內容是3名學生與疑同班1名同學發生口角，3人竟圍毆該名學生，其1人還持教室內的椅子猛砸對方，一直將被害同學打倒在地還不罷手，還繼續毆打踢踹，令網友看了拳頭都硬了。

▲有網友上傳網路爆料公社1段校園霸凌事件影片，影片中3人打1人，還將人打倒在地，令看的網友拳頭都硬了，校方已通知雙方家長協調處理。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

有網友在30日下午上傳1段影片到網路「爆料公社」，影片標示係台南1所高工發生的霸凌事件，影片中的場景是在教室內，疑有同學與另名同學發生口角爭執，其中1人即動手推打對方，另有2名同學也加入戰局，2人徒手方式，另1人持教室的椅子，共同圍毆砸打對方1人，直到將對方打倒在地，但受害同學倒地後，3人仍不罷手，繼續拳打腳踼，影段影片令網友看了拳頭都硬了。

▲有網友上傳網路爆料公社1段校園霸凌事件影片，影片中3人打1人，還將人打倒在地，令看的網友拳頭都硬了，校方已通知雙方家長協調處理。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

網友們說：「太誇照了吧！無腦嗎」、「這種學校學生素質，唉…」、「打人還留證據，被害家長告起來，年終靠這一攤了」、「這麼多個打一個，好弱的一群屁孩」、「不敢打就不要打了嘛！大可不必如此」、「那個拿椅子的有夠娘」、「身為校友的我，覺得非常丟臉」、「一堆咖洨，定枯枝啊！」、「一群打一個！有夠孬！」、「唸書不念書，那麼兇」、「太過份了」、「這是再拍熱血高校是不是……」、「太扯了吧」、「應該有報警了吧！」、「為甚麼不釘孤枝呢？」、「某幾間學校真的是霸凌同學有名的，可憐屁孩」…。

▲有網友上傳網路爆料公社1段校園霸凌事件影片，影片中3人打1人，還將人打倒在地，令看的網友拳頭都硬了，校方已通知雙方家長協調處理。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

據該高工校長指出，經查該事件學生為高一學生，肇因9月15日學校舉辦防震防災演練，該班班長指揮同學演練過程中，造成該班邱姓學生不悅，並於回到教室後班長及另2名同學與邱生衝突，幸邱生未受傷，且事後學生雙方互動正常。學校於知悉後，立即約談並掌握學生狀況，也電話與家長聯繫，並約事件學生家長蒞校商議輔導學生事宜，校方也會加強對學生之教育輔導，避免再發生類似情事。

▲針對學生發生毆打事件，校方發表聲明致歉，並檢討改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對學生發生毆打事件，校方發表聲明致歉，並檢討改善。（圖／記者林悅翻攝）

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