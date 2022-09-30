「哲的一天」行程有多硬　意外引網友敲碗在地文創商品

▲台南市長黃偉哲po出「哲的一天」公開馬不停蹄的超硬行程，卻意外行銷七股在地產業的文創商品。（圖／翻攝自黃偉哲Instagram，下同）



地方中心／台南報導

選前倒數57天，台南市長黃偉哲市政馬不停蹄！黃偉哲昨晚在個人Instagram發佈「哲的一天」影片，讓外界一窺市長行程的「爆炸程度」，網友直呼「市長體力超好，行程好多、好硬」；影片其中一PART是黃偉哲在虱目魚文化季時，頭戴虱目魚髮箍的萌樣，意外引起民眾留言敲破碗：「虱目魚髮箍超可愛，哪裡買？」沒想到意外地成功推銷七股在地產業的文創商品。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤議員表示：「黃市長體力驚人，且願意花時間在相關市政行程，儘管選戰已倒數不到2個月，但他仍幾乎把所有心力都用在市政工作上，就連遇到市民要求合照，也都相當親切、來者不拒，人氣指數持續飆高。」

「黃市長親民人氣高，所以每天行程滿滿滿！」黃偉哲幕僚以9/28（三）當天的行程來舉例，清晨4點多、天未亮，黃偉哲已到孔廟開始「祭孔典禮」，展開一天行程；接著到善化探訪百歲人瑞、致贈重陽禮金；結束後又趕往安南區消防局第六大隊「安南分隊」主持救護車捐贈儀式；隨後轉往海東D2抽水站參與開工祈福典禮；最後回到議會參加重陽敬老活動。上午公開行程才看似暫告一段落，但其中還穿插了好幾場婚喪喜慶的到場致意，整日行程滿滿、馬不停蹄。

▲黃偉哲與美國前國務卿蓬佩奧（右）會面。



而當天下午的重頭戲，則是與美國前國務卿蓬佩奧的午餐會面，黃偉哲送上台南在地伴手禮，除感謝蓬佩奧堅定支持台灣，更當場邀約蓬佩奧2024年要再來台南，見證台南400年的歷史時刻。

與蓬佩奧會面行程結束後，黃偉哲立即回到市長室批閱相關公文，並陸續找了近10個局處長來開會、討論相關市政工作，當天直到晚間近10時才結束所有行程、準備回家休息，超硬行程光是看影片都讓人覺得累，而黃的幕僚也私下表示：「市長當天整整工作18個小時，卻沒有抱怨過一句。」言談中流露出對市長黃偉哲的敬佩與心疼。