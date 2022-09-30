2022台北秋季結婚購物節登場　一站式服務購足結婚所需

▲台北市長柯文哲出席「2022台北秋季結婚購物節」。（圖／台北市商業會提供）

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台北市商業會結合多個產業打造屬於準新人們的盛典「台北秋季結婚購物節」今（30日）盛大登場，並且由台北市長柯文哲親自主持剪彩，展開一連3天的展售活動。

台北秋季結婚購物節於台北圓山花博爭豔館舉辦，不僅免費報名，還提供不少優惠，活動由台北市婚紗攝影公會主辦，台北市商業會吳發添理事長為支持展售及擴大效益，將此次購物節打造成「幸福產業鏈」，特別邀請所屬電器、金銀珠寶、手工藝品、烹飪、西餐、酒類、美容美髪、茶商及傢俱、旅行、旅館等十餘個產業公會共同參與設攤，讓參觀民眾或新人可以一次購足結緍所有用品，甚至在婚後的旅行住宿等，現場也提供一站式的服務。

▲「2022台北秋季結婚購物節」免費報名，觀展還能抽好禮。（圖／台北市商業會提供）

台北市商業會吳發添理事長，邀請參與展出的各公會理事長出席今天（30日）開幕典禮及巡視各展售攤位，希望各展攤能給予參觀民眾最佳優惠價格及最好的服務，活動會持續到10月2日，即將結婚的準新人，把握機會，一起來打造屬於自己獨一無二的婚禮吧！

台北市政府為鼓勵新人完成結婚登記並設籍台北市，今年1月1日起至12月31日止，將可參加總獎金高達1000萬元的抽獎，希望藉此能提高台北的結婚率。

▲「2022台北秋季結婚購物節」為期三天，活動至10／2為止。（圖／台北市商業會提供）