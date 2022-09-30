柯文哲評選舉：陳時中危機管控不佳、蔣萬安從頭到尾都不存在

▲台北市長柯文哲出席秋季結婚購物節。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長選戰競爭激烈，近期有民調結果指出，無黨籍參選人黃珊珊已追過民進黨參選人陳時中，位居第2，且與第1的國民黨參選人蔣萬安民調差距在誤差範圍內。對此，台北市長柯文哲點評，陳時中危機管控能力不佳，「蔣萬安倒是從頭到尾都不覺得他存在，很奇怪，呵呵」。

柯文哲說，黃珊珊的民調從過去幾個月當中，慢慢一直在上升，選舉過程中會看到誰行、誰不行，「一開始陳時中也是聲勢浩大，幾個馬桶、七搞八搞、加上周玉蔻，這也看出他們危機管控能力不好」。

至於蔣萬安，柯文哲冷笑道，「老實講，蔣萬安倒是從頭到尾都不覺得他存在，很奇怪，呵呵，好像沒這個候選人」。

柯文哲說，蔣萬安在立法院也是這個樣子，聽民眾黨立委講，每次一遇到抗爭，蔣萬安就跑到後面躲起來，好像很怕這種抗爭，「我覺得是這樣，當首長一定要面對各式各樣的困難，那種遇事就躲起來的習慣，不適合當領袖」。

柯文哲也分享他對台北選情的看法，認為選舉當然有意識形態，不過台北市終究還是台灣最先進的城市，市民也最理性，反正就在3個候選人中，選一個你覺得當台北市長是對這城市對國家未來發展是最好的，「你要是問我的話我一定支持黃珊珊，至少他已經證明他可以當市長沒有問題，人和什麼的，對市政有一定的嫻熟程度」。

柯文哲說，應該這樣，「喜歡黃珊珊就投給黃珊珊，不希望蔣萬安當選的也可以投給黃珊珊，不希望陳時中當選的也可以投給黃珊珊，這樣就好啦」。