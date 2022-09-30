高虹安老師李傑遭爆參與千人計畫　柯文哲嘆選舉抹紅

記者陳家祥／台北報導

年底選戰腳部接近，新竹市長部分，近來民眾黨籍參選人高虹安遭逢論文抄襲爭議未歇，其在美國求學時的老師李傑也被起底疑曾參加中國大陸的千人計畫。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲嗆，「李傑在美國是白宮顧問，所以難道美國CIA、FBI比你們這些網軍還差嗎？不會吧？」

▲台北市長柯文哲出席秋季結婚購物節。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲說，台灣真的支持統一的大概3%，97%的人是支持維持現狀、以後再決定。他表示，民進黨的選戰策略就是，只要反對他的就想辦法把他抹紅成那3%，所以絕對不可以讓「台灣」這個東西變成讓民進黨搶去。

「我也知道民進黨的宣傳戰略就這樣，反對他的就是統的。」柯文哲說，拜託，他還是本土派的，只是看不慣民進黨那貪汙的樣子。

另外，傳出高虹安在美國求學時的老師李傑，是中國千人計劃一員？柯文哲說，這也是民進黨一貫的選戰操作，只要反對他就抹紅變中共同路人，「這哪有什麼稀罕？連高嘉瑜、王世堅甚至慈濟，都會變成中共同路人」。

「不過這樣，高虹安老師在美國是白宮顧問，所以難道美國CIA、FBI比你們這些網軍還差嗎？不會吧？」柯文哲強調，有問題人家早就處理掉，還輪到你這網軍來發現？