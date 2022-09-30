　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022當文學遇見元宇宙　輔大中文系攜手宇萌數位跨域合作

▲2022當文學遇見元宇宙。（圖／輔大中文系提供）

▲「當文學遇見元宇宙記者會」今日(9/30)在輔仁大學谷欣廳盛大舉行。（圖／輔大提供，下同）

生活中心／綜合報導

「當文學遇見元宇宙記者會」今日(9/30)在輔仁大學谷欣廳盛大舉行，古人的文學經典透過新穎的科技技術穿越時空相互交流，迸發出全新的火花，也建立起元宇宙概念，將教學與教育推向新的里程碑！由輔仁大學謝邦昌副校長、文學院陳方中院長、中文系王欣慧主任以及宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席，也邀請到輔大的傑出校友沈春華主播。

透過宇萌數位的XR技術與輔大中文系古人智慧經典素材相結合，學生可將書本文字轉換成可互動體驗的生動影像，科技融入課程為學子帶來全新學習體驗，輔仁大學謝邦昌副校長表示，「元宇宙為下一個科技黃金十年、以虛中有實、實中有需、虛實整合為主要脈絡，期待中文系與宇萌緊密合作下，為輔大元宇宙教育注入一股全新的能量」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2022當文學遇見元宇宙。（圖／輔大中文系提供）

▲古人的文學經典透過新穎的科技技術穿越時空相互交流，迸發出全新的火花。

宇萌數位科技執行長白璧珍指出，「文學賞析是很多領域的基礎知識，更是國人美好生活與人文素養的來源。本合作是首次將元宇宙應用於博大精深的文學體系，期待透過元宇宙之虛實融合、豐富體驗，以互動科技帶動詩詞歌賦賞析的情境生動化與臨場感，引導莘莘學子甚至一般民眾不僅利用AR/VR科技帶來各種身歷其境的場景與感受，並帶動創新思維與創作，進而豐富教學資源與帶動大專院校之整體人文素養，本次合作可謂體驗科技應用的新境界」。

中文系王欣慧主任表示，「這是人文學科內容與科技領域合作的第一步，期待透過跨域的合作，展現人文學科知識價值被運用的能見度，帶著學生經由傳統的教學再進入元宇宙，培養未來的人才」。傑出校友沈春華主播則勉勵學子，以人文插上科技的翅膀，讓文學的力量真正「躍然紙上」。

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／大王歸國！王柏融確定今搭機返台
富家子「偷竊判刑4月」陳屍百貨廁所　律師：量刑正常
北溪天然氣管線破裂！專家曝恐釀「全球氣候災難」：人類無一倖免
托嬰中心男嬰死亡！　爸爸到場發現嘴唇發紫
16歲少女「練壓車」命喪北宜　生前這句話一語成讖
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜哽咽回應了
台南某高校學生「3打1」砸椅子　他倒地還遭踹！校方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

2022當文學遇見元宇宙　輔大中文系攜手宇萌數位跨域合作

高雄人吃起來！漢來「溜溜酸菜魚」今半價　築間4品牌免費送肉肉

妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人！　網兩派戰翻：跟年紀沒關係

台蘋被開罰10萬、二次限期改正　文化部要求落實處理及提供佐證

腸道健康是「抗疫」關鍵？營養師解析4個益生菌的迷思

台鐵爆61名司機員確診　沒人還開「政治列車」炸鍋了！工會籲減班

快訊／出入境指引出爐！出國確診　採檢日起7天內暫緩搭機返台

永慶房屋實物捐贈政大　雙方攜手人才培育＋產學合作交流

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

邊牧散步中突加速跑過　飼主笑 ： 那裡是動物醫院

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

2022當文學遇見元宇宙　輔大中文系攜手宇萌數位跨域合作

高雄人吃起來！漢來「溜溜酸菜魚」今半價　築間4品牌免費送肉肉

妹子傳訊息「用1符號」被嗆老人！　網兩派戰翻：跟年紀沒關係

台蘋被開罰10萬、二次限期改正　文化部要求落實處理及提供佐證

腸道健康是「抗疫」關鍵？營養師解析4個益生菌的迷思

台鐵爆61名司機員確診　沒人還開「政治列車」炸鍋了！工會籲減班

快訊／出入境指引出爐！出國確診　採檢日起7天內暫緩搭機返台

永慶房屋實物捐贈政大　雙方攜手人才培育＋產學合作交流

秋老虎再留4天！下週三變天　「北台灣要變涼了」降雨區曝

Makiyo懷胎9月胖23公斤！老公走心「撐不過3個月」心聲曝光

巴黎時裝周／Chloé大玩「核融合」、金屬硬幣新包吸睛！　童顏女王Dara看秀

搶出國「機票漲最多」！業者：住宿行程價格持平、租車自駕增2倍

夫妻爬山吵架「一起摔落40m懸崖」　老公當場慘死！妻爬到路邊求救

俄羅斯鐵路高層「離奇飲彈」陳屍自宅陽台　俄媒：是自殺

26歲女為報恩「倒追」71歲翁！甜嫁生下1子　恩愛10年丈夫病亡

IG抖音化被酸爆！她卻跪求「這功能快點學」　網點頭喊：超實用

大王歸國！日本火腿宣布王柏融30日返台　確定結束球季

艾薇直播突宣佈喜訊！　不怕與張惠妹做比較：被注意到更好

貴賓犬「被連親5下」露謎樣微笑　下秒生氣暴吼教訓爸：你夠了喔

生活熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

確診有望改7+0！羅一鈞：7+7「後7天快篩陰可解除」

他生病請特休被要證明！勞動部這樣說

巨蟻竄入透天厝！　背後暗藏1暖心寓意

50歲阿姨給3.5萬零用錢！錢入帳後…鮮肉怕爆

外送員徒步送餐　北榮：保護病人安全

麥當勞激吻片曝！情侶忘情互摸2小時　萬人看傻

北一女校友捐款是建中的10倍　網分析秒懂：難怪

穿小洋裝！公公：眼睛要看哪　網見本體傻眼

更多熱門

相關新聞

專訪／高虹安舉地球村經驗　認新竹市有國際資本

專訪／高虹安舉地球村經驗　認新竹市有國際資本

2022年9合一大選，新竹市長寶座成為兵家必爭之地，不只藍綠大黨，近年崛起的民眾黨更是派出黨內超強戰將，頂著學霸光環、科技背景、大數據專家頭銜的立委高虹安，不只是民眾黨搶灘成功的最大希望，更是新竹市「三角督」的關鍵人物。

弭平城鄉數位落差　工程師返鄉「教國小生寫程式」

弭平城鄉數位落差　工程師返鄉「教國小生寫程式」

Volvo確認旗艦電動休旅為EX90

Volvo確認旗艦電動休旅為EX90

躲不掉必受罰　花蓮5處科技執法9／26啟用

躲不掉必受罰　花蓮5處科技執法9／26啟用

祖克柏進攻元宇宙後　今年身家崩跌逾2.2兆元

祖克柏進攻元宇宙後　今年身家崩跌逾2.2兆元

關鍵字：

輔大大學元宇宙中文系文學科技沈春華

讀者迴響

熱門新聞

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

龍華科大迎新「嘴對嘴上下傳水」30秒超噁畫面曝

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

大S、具俊曄雜誌照一曝光「掀韓網暴動」

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面