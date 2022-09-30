2022當文學遇見元宇宙　輔大中文系攜手宇萌數位跨域合作

▲「當文學遇見元宇宙記者會」今日(9/30)在輔仁大學谷欣廳盛大舉行。（圖／輔大提供，下同）



生活中心／綜合報導

「當文學遇見元宇宙記者會」今日(9/30)在輔仁大學谷欣廳盛大舉行，古人的文學經典透過新穎的科技技術穿越時空相互交流，迸發出全新的火花，也建立起元宇宙概念，將教學與教育推向新的里程碑！由輔仁大學謝邦昌副校長、文學院陳方中院長、中文系王欣慧主任以及宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席，也邀請到輔大的傑出校友沈春華主播。

透過宇萌數位的XR技術與輔大中文系古人智慧經典素材相結合，學生可將書本文字轉換成可互動體驗的生動影像，科技融入課程為學子帶來全新學習體驗，輔仁大學謝邦昌副校長表示，「元宇宙為下一個科技黃金十年、以虛中有實、實中有需、虛實整合為主要脈絡，期待中文系與宇萌緊密合作下，為輔大元宇宙教育注入一股全新的能量」。

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▲古人的文學經典透過新穎的科技技術穿越時空相互交流，迸發出全新的火花。

宇萌數位科技執行長白璧珍指出，「文學賞析是很多領域的基礎知識，更是國人美好生活與人文素養的來源。本合作是首次將元宇宙應用於博大精深的文學體系，期待透過元宇宙之虛實融合、豐富體驗，以互動科技帶動詩詞歌賦賞析的情境生動化與臨場感，引導莘莘學子甚至一般民眾不僅利用AR/VR科技帶來各種身歷其境的場景與感受，並帶動創新思維與創作，進而豐富教學資源與帶動大專院校之整體人文素養，本次合作可謂體驗科技應用的新境界」。

中文系王欣慧主任表示，「這是人文學科內容與科技領域合作的第一步，期待透過跨域的合作，展現人文學科知識價值被運用的能見度，帶著學生經由傳統的教學再進入元宇宙，培養未來的人才」。傑出校友沈春華主播則勉勵學子，以人文插上科技的翅膀，讓文學的力量真正「躍然紙上」。