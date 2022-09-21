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躲不掉必罰！花蓮5處科技執法9／26正式啟用　鎖定5大交通違規

▲新增5處交通科技執法將針對5項重大違規開罰。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

新增5處交通科技執法將針對5項重大違規開罰。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局針對縣內十大易肇事路口，選定花蓮市4處及吉安鄉1處路口，新建置多功能違規取締科技執法設備，將於9月26日正式執法啟用。

該科技執法設備針對「闖紅燈」、「未禮讓行人」、「跨越禁止變換車道線(雙白線)」、「機慢車未依規定兩段式左轉」及「直行車佔用左轉彎專用道」等違規態樣取締執法。鑑於該等違規行為稍縱即逝，且容易發生交通事故，故輔以全天候24小時科技執法設備偵測，藉以規範道路用路人確實遵守交通安全規則，以確保行車秩序及交通安全。

▲新增5處交通科技執法將針對5項重大違規開罰。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

新設5處交通科技執法為複雜且車流量龐大之路口。

5處科技執法設備，分別設置於花蓮市中正路與明禮路口、中山路與建國路口、中山路與富安路口、中山路與重慶路口及吉安鄉中山路三段與中央路二段口等交通複雜且車流量龐大之路口，以動態偵測車輛之違規行為後，依各類違規態樣分別舉發，包括闖紅燈處新台幣1,800元以上5,400元以下罰鍰、未禮讓行人處新台幣1,200元以上3,600元以下罰鍰、跨越禁止變換車道線、未依規定兩段式左轉及直行車佔用左轉彎專用道處新台幣600元以上1,800以下罰鍰。

花蓮縣警察局表示，本次建置之5處科技執法設備業於111年8月4日驗收完竣，驗收後經過持續測試功能均正常，並定於9月26日啟用，警察局再次強調，設置科技執法目的係遏止交通違規、維持道路順暢及降低事故，呼籲駕駛人行車時應遵守標誌、標線指示行駛，切勿因貪圖一時方便而違規，不僅傷了荷包，甚可能發生事故造成自身及他人生命財產損傷。

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