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祖克柏今年身家崩跌逾2.2兆元！　進攻元宇宙真實世界代價超大

▲▼臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲祖克柏面臨臉書成長放緩的困境，想轉進元宇宙找生路。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）過去在富豪排行榜上，一度只輸給微軟創辦人比爾蓋茲和亞馬遜創辦人貝佐斯，但改組Meta進攻元宇宙後，現實生活中的身價至今已經腰斬超過一半。

彭博社報導，今年美股劇烈震盪，各大美國科技巨頭股票和老闆身家都下跌，其中祖克柏跌掉的身家卻特別多。他的身價直接腰斬再繼續往下探，今年至今就跌掉大約710億美元（約新台幣2.23兆元），只剩559億美元（約新台幣1.75兆元），富豪排行榜上一口氣跌到排名第20，創下自2014年以來的最低位置。

不到2年前，祖克柏的身家多達1060億美元（約新台幣3.32兆元），是全球富豪菁英中的菁英，只輸給貝佐斯和比爾蓋茲，2021年9月的巔峰時期，身價更一度高達1420億美元（約新台幣4.45兆元），公司股票當時也攀上382美元的高點。

祖克柏接著宣布臉書改組Meta進軍元宇宙，之後就因為難以在科技業界中找到立足之地，一路往下坡走。

Meta股價今年暴跌57％，遠比其他科技巨頭還要慘烈。蘋果（Apple Inc.）下跌14％，亞馬遜跌26％，Google母公司Alphabet Inc.則下跌29％。Meta跌幅之劇烈，甚至快追上今年最大苦主Netflix。

Netflix在疫情期間因為居家禁令和遠距上班上課的因素，全球訂閱戶暴增，股價也跟著上揚，但隨著各國解封，人們外出生活開始回歸正常，Netflix因訂閱戶成長不如預期，加上解除訂閱的人多，股價已大跌60％。

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