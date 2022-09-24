想回饋家鄉！工程師返鄉「教國小生寫程式」：希望弭平數位落差

▲工程師深入參與數位課程，透過專業搭起孩子們與數位資訊間的橋樑。（圖／華碩文教基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

「從小在彰化長大，希望能回饋在地。」近年來，青年遊子返鄉工作、推動台灣地方創生的比例愈來愈高，本業是工程師的張為捷，參與了「數位包容計畫」，盼能透過自己的專業，成為孩子們與數位資訊間的橋樑，以更實際的行動，一點一滴縮小數位落差。

自2008年以來，華碩文教基金會大力推動「數位包容計畫」，透過再生電腦、數位學習中心建置，建設了「偏鄉數位教育基地」。已經參與第5年計畫、本業是工程師的張為捷提到，自己從小在彰化長大，這次前往服務的彰化同安國小，也讓他盼能藉此回饋在地，將數位教育的種子深植家鄉。他形容整個課程準備「最困難」的地方，就是「把複雜的動作拆成小細節，讓小朋友能夠慢慢熟悉程式思考的方法」，但隨著進度到了後頭，看著他們操作越上手，內心也感到滿足。

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▲▼課程中安排了程式教學，張為捷希望透過自己一份力量，將數位教育的種子深植家鄉。

而新冠疫情也改變了許多人的生活，過去始終奉行「實體授課」的台灣教育生態，在這1年來，更顯示了科技扮演著不可或缺的角色。在今年數位包容計畫，規劃了學習應用程式編寫的LED動畫控制等科技課程，已連續三年參加的同安國小學生楊淳閔提到，透過課程學會了寫程式，「未來希望自己也能拍程式教學影片。」

彰化同安國小校長施皇羽也盼能藉由動手做的過程，讓孩子理解各種知識，而數位包容計畫營隊也實踐了做中學的核心，進一步弭平數位落差。

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