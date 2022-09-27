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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／得天獨厚「只差東風」　高虹安要讓新竹市成國際亮點

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲高虹安說，正因為自己過去有不同地方工作的經驗，更能看見新竹市的優秀，認為新竹市一定要走上國際。（圖／高虹安競辦提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2022年9合一大選，新竹市長寶座成為兵家必爭之地，不只藍綠大黨，近年崛起的民眾黨更是派出黨內超強戰將，頂著學霸光環、科技背景、大數據專家頭銜的立委高虹安，不只是民眾黨搶灘成功的最大希望，更是新竹市「三角督」的關鍵人物。

面對不斷被對手攻擊「外地人」、「台北來的」，高虹安無奈覺得這個標籤很無厘頭。她說，因著理工背景進入科技產業，自己經常要和竹科園區接觸，過去也曾在美國矽谷半導體公司實習、跟著「郭董」郭台銘在深圳工作。雖然在台北長大，但是四處歷練，與各地方都有關聯，現實生活或職場中，不會有人因你「是不是在地人」而對你排擠或打壓，更不會有人認為「你不是在地人」所以沒有能力或貢獻。

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲高虹安笑說，自己其實早就搬來新竹，但是對手根本無視，依然抓著她「不是新竹人」這個盲點窮追猛打。

如真要如對手所說「分哪裡人」，那麼「要住多久才算在地人？」或者「第幾代都住在這裡才算在地人？」高虹安認為，以族群將人與人區分、以地域做排他，不關注候選人的學經歷或能力，僅用「在這裡住多久」來做為衡量政治首長的標準，是政治退步的想法，且正因為自己經歷過不同的國家、地區，高虹安認為這反而是自己的優勢，看見新竹市站上國際的亮點。

高虹安舉例自己在美國的經驗，同事或朋友可能不知道「台灣」，但若在矽谷，只要說自己來自於「TSMC台積電」的地方，大家就會恍然大悟。除了科技、半導體，新竹市還有在國際學術間享有名氣的的清華大學、陽明交通大學等優秀學府，人才濟濟，後援無限。

先進的科技技術、優秀的人才智庫，高虹安認為新竹市已具備軟硬體條件，可說是得天獨厚，更讓許多國家或城市望塵莫及，因此她認為，新竹市有站上國際的底氣，自己若當選，將全力把新竹市打造成國際型城市。

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

▲高虹安認為，強大的科學園區科技技術，優秀的科技人才，是打開世界大門的門票，也是站穩國際的底氣。

高虹安說，新竹市有條件成為國際型城市，規劃以科技人的角度來打造新竹市成為國際移居的城市，讓新竹市與國際接軌的機會，吸引新創產業及文化產業進駐新竹市，增加城市曝光度，並輔以環境的塑造，留住國際人才，未來，將有一系列規劃，要讓新竹市真正接軌國際，成為國際數一數二的科技城。

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