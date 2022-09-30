台鐵爆61名司機員確診　沒人還開「政治列車」炸鍋了！工會籲減班

▲台鐵司機員傳出61人確診，人力不足，工會要求減班。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近日驚爆61名司機員確診，人力捉襟見肘，加上鳳林=玉里間搶通今復駛開行，讓司機員班表調度大亂，旅客也不多，讓司機員痛批「民代一句話，政治列車塞好塞滿」，未考量人力，呼籲應減班。

受強震影響，台鐵日前花蓮到台東間中斷，近日逐步分階段搶通，今鳳林到玉里間復駛，台鐵緊急調整司機員班表，未料台鐵近日傳出61名司機員確診，其中彰化23人、七堵9人、嘉義9人、台北3人、新竹3人、二水2人、左營2人、高雄3人、台東2人、花蓮4人、宜蘭1人，讓人力吃緊情況更加劇。

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全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，過往疫情高峰確診人數大增時，台鐵還有減班因應，現在確診人數飆升到61人，其中彰化人數最多，影響班次開行，因此從七堵調度人力去支援彰化，再從花蓮調度人力支援七堵，如今鳳林到玉里間復駛，但玉里到富里間仍中斷要採公路客運接駁，旅客搭乘意願低，加上東部平日乘客不多，花東卻強行開這麼多車和回送，人力捉襟見肘。

黃隆華不滿指出，民代要台鐵搶通和提出班次需求，台鐵為強調搶修復駛政績，未考量人力，「政治列車」卻要強行開出這麼多趟次列車，有仔細評估旅運需求嗎？多處慢行速度，有顧及行車安全嗎？應該正視確診司機員人數，合理評估旅運需求開行列車，更重要不能只為通車而通車，影響路線整建修復的進度及施工品質。

▲台鐵司機員人力吃緊。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵企業工會秘書吳長智則表示，乘務人員願意配合政策，但疫情遇到很多司機員確診，現在台鐵為配合政策無限上綱，沒有依照現在人力評估運行情況，列車加開把玉里站塞好塞滿，車站路線容量不足，列車還開到三民站等1到3小時等回送，司機員只能在車上等待，之後再回送到玉里載客，人力調度目前已經出現各段相互擠壓惡性循環，運用亂七八糟，在人力不足下，不能因立委要求就「開好開滿還塞滿」。

對此，台鐵局表示，經查今日(9/30)起花蓮=玉里恢復行駛列車，均按震災停駛前表定列車辦理，其中1次、2次、301次、420次4班列車仍停駛，以維服務水準，且班次並未增加。另近期台鐵員工確診人數確有升高趨勢，台鐵已經採取各單位人員互相支援、減少集會群聚、上班分艙分流、貨車減班等措施，努力維持營運正常，並將持續關注確診人數，妥善因應。