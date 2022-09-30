普丁的祕密正妹軍團！　發動「美人計」洗腦：徵兵30萬不多啦

▲ 俄國美妝部落客開始宣傳動員令。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署局部動員令，徵召預備役軍人投入烏克蘭戰爭，引爆示威抗議和逃難潮。為鼓勵民眾響應動員，普丁爆出還有一支祕密正妹軍團，動員美妝部落客集體發文洗腦，強調徵兵人數佔所有男性的1%，只是為勝利付出的「小小代價」。

根據《太陽報》，俄國許多年輕貌美的美妝部落客開始在網路上發文，為政府宣傳動員令。網美伊莎亞（Katrina Isaea）分享自己拿著一包糖果的照片，以此比喻動員令，「如果拿走這包糖果的1%，我還剩下一整包」，「只有1%，不是個很大的數字」，「讓我們在這個艱困時刻互相支持」，另一名網美維洛契洛娃（Anna Velozelova）則是用一包薯條來比喻。

Beauty bloggers in Russia try to calm down people because “1% mobilized is not so much”. This girl tells that “the situation has developed in such a way that there are no other options”. The depth of the moral decline of people in Russia has no limits.

Photo from Serhii Stukanov pic.twitter.com/btXElvMZYu — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 24, 2022

烏克蘭「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）負責人馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）24日發文披露，俄國特勤官員知道網美發文會觸及年輕女性和她們的男朋友，因此要求網美發出支持普丁的文章。

馬特維丘克指出，所有文章都稱僅有1%男性會被徵召，「但我們都知道，需要多少代價，普丁就會犧牲多少，但烏克蘭不會被打敗。」她也指責，「利用年輕人是缺乏道德的表現。」

Meta公司打壓俄國宣傳戰，普丁下令全面封鎖Facebook及Instagram作為報復，TikTok也在俄國暫停服務，因此這些網美都使用俄國新建的社群媒體平台上發文。本月稍早就有一名18歲網美洛姬諾娃（Veronika Loginova）表示，她恐怕因使用IG被判6年監禁。

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