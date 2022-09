普丁的祕密正妹軍團！　發動「美人計」洗腦：徵兵30萬不多啦

▲ 俄國美妝部落客開始宣傳動員令。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署局部動員令,徵召預備役軍人投入烏克蘭戰爭,引爆示威抗議和逃難潮。為鼓勵民眾響應動員,普丁爆出還有一支祕密正妹軍團,動員美妝部落客集體發文洗腦,強調徵兵人數佔所有男性的1%,只是為勝利付出的「小小代價」。

根據《太陽報》,俄國許多年輕貌美的美妝部落客開始在網路上發文,為政府宣傳動員令。網美伊莎亞(Katrina Isaea)分享自己拿著一包糖果的照片,以此比喻動員令,「如果拿走這包糖果的1%,我還剩下一整包」,「只有1%,不是個很大的數字」,「讓我們在這個艱困時刻互相支持」,另一名網美維洛契洛娃(Anna Velozelova)則是用一包薯條來比喻。

Beauty bloggers in Russia try to calm down people because “1% mobilized is not so much”. This girl tells that “the situation has developed in such a way that there are no other options”. The depth of the moral decline of people in Russia has no limits.

Photo from Serhii Stukanov pic.twitter.com/btXElvMZYu