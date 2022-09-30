21歲百公斤胖男熬夜突心肌梗塞　醫院急救取出10塊血栓

▲大陸青年人猝死案例約7.5萬例，大部分是心源性猝死。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名約200斤（100公斤）的21歲男子小蒲（化名）於2019年因長期熬夜引發心肌梗塞，緊急送往醫院救治，成為該醫院最年輕的心肌梗塞患者。醫生手術後，從小蒲體內取出10塊血栓，救回一命。專家提醒，臨床治療時發現心血管疾病，年輕人的病情往往更急、更凶險。

《央視》報導，據統計顯示，中國每年發生猝死約50萬例，大部分是心源性猝死，其中青年人猝死約為7.5萬例。

蘇州大學附屬第一醫院心內科主任醫師錢曉東透露，他曾在24小時內做了6台急性心梗（心肌梗塞）手術，其中，5台患者年齡都在40歲及以下，而且都有抽菸的習慣。

北京安貞醫院心臟外科主任醫師李海洋指出，抽菸的時候心率增快，血壓升高，吸菸者的心血管內皮會造成一定的損傷，引起血小板的集聚，「會造成此處出現這種血栓、斑塊的風險會增加，會有增加心血管出現心梗的風險。」

此外，透過小蒲的案例也可以發現，小蒲長期熬夜，不僅有百公斤的體重，還喜歡抽菸喝酒，長時間處於血壓偏高的狀態，沒有進行有效控制。醫生在手術時也觀察到，大量的血栓造成血管堵塞，最後用導管吸出10塊血栓，這才讓小蒲撿回一命。

醫生提醒，胸痛的確是心肌梗塞疼塞發作的常見症狀，要注意「男女有別」，一般而言，男生持續胸痛會伴隨著盜汗，女性則較常出現噁心、乏力等情況，胸痛超5過分鐘，甚至長達20分鐘仍未緩解，就要當心是不是心肌梗塞。

在眾多導致心肌梗塞的危險因素中，膽固醇指標異常是導致冠心病、心肌梗死、心臟性猝死和缺血性腦卒中的獨立而重要危險因素，一定要謹慎對待。