　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷，勇奪最佳心肌梗塞救護技術員殊榮，也是台南市首位榮獲此殊榮之救護技術員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷，勇奪最佳心肌梗塞救護技術員殊榮，也是台南市首位榮獲此殊榮之救護技術員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣心肌梗塞學會為獎勵救護技術員於到院前執行心肌梗塞照護的貢獻，辦理最佳心肌梗塞救護技術員遴選，台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷勇奪最佳救護技術員，也是台南市首位榮獲此殊榮之救護技術員。

心臟疾病為2021年國人十大死因第2名，而其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，台南市消防局近幾年於救護車上全面配置12導程心電圖機器，並邀集台南市各急救責任醫院醫師即時線上判讀，目前已成功在到院前聯手將許多急性心肌梗塞病患從鬼門關前救回。

台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷執行到院前12導程心電圖監測及早通知醫院逾百件，憑藉著救護經驗及敏銳度，於到院前成功偵測出STEMI(ST段上升心肌梗塞)病患多位，對於現場有急性冠心症病患做出正確判斷並給予有效處置，縮短病患到院後檢查時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質。

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷，勇奪最佳心肌梗塞救護技術員殊榮，也是台南市首位榮獲此殊榮之救護技術員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，遇見疑似心肌梗塞的病患是非常危急狀況，在12導程心電圖機未配發前，僅能到院後才進行診斷及處置，在消防局全面配發心電圖機後，救命從救護現場開始，高級救護員可以給予藥物，並在到院時銜接治療，立即進入心導管室打通阻塞的心血管，顏員積極處置，成功救命心肌梗塞患者，等於拯救了這些家庭。

消防局局長李明峯表示，自2020年4月消防局救護車輛全面配發各界的善心捐贈的46組12導程心電圖機後，消防人員已成功拯救許多心肌梗塞患者，顏維廷對於善用配發的12導程心電圖機，且偵測心肌梗塞患者的敏銳度高，故能在全台灣許多優秀的救護技術員遴選中脫穎而出，實屬不易。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
9歲喬治學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」
快訊／台股盤中下殺逾300點　國安基金：會設法穩住
醫曝BA.5慘況「不是發燒就是確診」！網哀號：這次很強
周玉蔻失控爆哭126秒　今晚《辣新聞》不上了
太陽會新竹分會長遭狂開10槍！　警逮6嫌
股票全賣慘賠600萬！　他怒衝銀行吼「通通換美金」
快訊／又1熱帶低壓生成！估24小時內成颱「洛克」
哈哈3歲女罹罕病！　星心疼揭病程：每晚祈禱能替她受苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

前瞻數位學習N0.1　台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

前瞻數位學習N0.1　台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

小三通難復航「兩岸入境政策不對等？」　國台辦：針對陸港澳有雙標

只有今天！麥當勞「6大品項買1送1」限時刮　大薯、麥克雞塊都有

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

王思佳邀約還原「綠茶婊風波」！賴薇如再開槍：不同層次的人

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

把哈士奇當成狼　女獵人po「血腥剝皮照」被罵回嗆：狗我也照殺

SEMI：2022年全球晶圓廠設備支出叩關千億美元　達新高

帶76歲母知本泡溫泉竟半夜失蹤　警消地毯式尋獲她躺水溝失溫

怕「吉」了！法官單場4次保送上壘　洋基睽違2年分區封王

「NCC成蘇貞昌小弟、蔡英文玩物」　國民黨團3要求：陳耀祥下台

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

險詐88萬！台中多名區長LINE遭冒用　

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

台南力推科技執法再增18處路口

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

農水署首家職場互助教保中心　桃管處開幕

雲林3國中小學　獲教育部教學卓越金質獎

網傳屏東新園自來水水質有問題　台水回應了

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

新冠疫情趨緩，防疫解封在即，為協更多青年及找工作的朋友們，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，10月1日在東區林森路一段龍山里活動中心1樓舉辦「職場新鑽 2022台南地區聯合徵才活動」。

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月求救：幫幫忙

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

關鍵字：

台南消防金心獎顏維廷搶救心肌梗塞

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

浴室矽利康發霉！網曝神招

小媽媽約砲暈船！　拋夫棄子最後慘被一句話打醒

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面