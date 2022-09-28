台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

▲台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷，勇奪最佳心肌梗塞救護技術員殊榮，也是台南市首位榮獲此殊榮之救護技術員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣心肌梗塞學會為獎勵救護技術員於到院前執行心肌梗塞照護的貢獻，辦理最佳心肌梗塞救護技術員遴選，台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷勇奪最佳救護技術員，也是台南市首位榮獲此殊榮之救護技術員。

心臟疾病為2021年國人十大死因第2名，而其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，台南市消防局近幾年於救護車上全面配置12導程心電圖機器，並邀集台南市各急救責任醫院醫師即時線上判讀，目前已成功在到院前聯手將許多急性心肌梗塞病患從鬼門關前救回。

台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷執行到院前12導程心電圖監測及早通知醫院逾百件，憑藉著救護經驗及敏銳度，於到院前成功偵測出STEMI(ST段上升心肌梗塞)病患多位，對於現場有急性冠心症病患做出正確判斷並給予有效處置，縮短病患到院後檢查時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，遇見疑似心肌梗塞的病患是非常危急狀況，在12導程心電圖機未配發前，僅能到院後才進行診斷及處置，在消防局全面配發心電圖機後，救命從救護現場開始，高級救護員可以給予藥物，並在到院時銜接治療，立即進入心導管室打通阻塞的心血管，顏員積極處置，成功救命心肌梗塞患者，等於拯救了這些家庭。

消防局局長李明峯表示，自2020年4月消防局救護車輛全面配發各界的善心捐贈的46組12導程心電圖機後，消防人員已成功拯救許多心肌梗塞患者，顏維廷對於善用配發的12導程心電圖機，且偵測心肌梗塞患者的敏銳度高，故能在全台灣許多優秀的救護技術員遴選中脫穎而出，實屬不易。