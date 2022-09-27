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移工管理人員宣導暨觀摩會　提升就業服務專業知能

▲為落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，讓來府城打拼的外國人都可安心在台南工作、生活，勞工局2022年辦理「外國人管理人員法令宣導暨觀摩會」。（圖／記者林悅翻攝）

▲為落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，讓來府城打拼的外國人都可安心在台南工作、生活，勞工局2022年辦理「外國人管理人員法令宣導暨觀摩會」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，讓來府城打拼的外國人都可安心在台南工作、生活，勞工局2022年辦理4梯次「外國人管理人員法令宣導暨觀摩會」，邀請事業單位移工管理人員及仲介公司參與，期望透過本課程來提升處理移工相關事務之能力及品質。

勞工局王局長鑫基感謝事業單位、仲介公司在服務移工上與勞工局的配合以及協助，移工來台南工作，生活上的照顧都仰賴民間單位夥伴的協力合作，尤其電動自行車等在台法令的部分，亦仰賴大家共同和移工夥伴們提醒，透過此次活動的辦理，除提升大家的服務職能，也希望透過此活動，增加彼此的互動與交流。

這次觀摩會邀請不同領域講師授課，希望能讓管理人員在課程上更全面的瞭解處理移工相關事務的技巧。在「人口販運宣導」課程上，由內政部移民署台南市專勤隊吳明修分隊長結合實務經驗，透過案例分享使管理人員更清楚法令規定；而「心理諮商暨溝通技巧」課程上，由台南市生命線陳瑢娟主任教導如何提升職場情緒管理與溝通技巧的祕方以便使管理人員能於勞雇雙方發生勞資爭議時得以迅速且更為妥善的解決雙方之問題；亦有防疫「COVID-19疫情政策相關法令」之課程由台南市衛生局疾病管制科張麗香股長，講授目前疫情下之相關政策及面對疫情時該如何採取相應之防疫措施，使管理人員不只能保護彼此外，還能於服務之事業單位內提升宣導之效力，其餘尚有勞動基準法、外國人管理法令等相關課程及管理人員心得交流之業務參訪行程。

台南市政府勞工局王局長鑫基表示，台南市轄內外國人人數為60157人，其中產業外國人共46007人(占76％)、社福外國人14150人(占24％)，隨著外國人人數逐年增加，期盼透過辦理觀摩會讓管理人員獲得最新的法令知識並習得優質的溝通技巧，以提升就業服務之專業能力，建立勞資政三方良好互動的溝通橋樑。

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