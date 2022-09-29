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移工給小費超大方！他PO文釣出一票外送員：反觀台灣奧客…

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員若是工作途中收到小費，往往會十分開心。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

外送員工作辛苦，若收到顧客給的小費，心中一定相當開心。一名外送員日前接到移工的訂單，沒想到餐點送達時，讓他瞬間感到相當開心，切身的經驗曝光，也釣出許多同行深有同感。

這名外送員在「外送員的奇聞怪事」中PO文，已經許久沒有收到小費，日前上工的第一組顧客打電話過來，聲音聽起來向外籍移工，沒想到餐點送達時果然沒有讓人失望」，餐點一共179元，對方直接給了200元，講了句「不用找」，讓他十分開心。

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這名外送員的貼文曝光，也立刻有許多同行回應，「我之前還遇到在家裡幫傭的點肯德基！然後她居然說可樂請我喝！因為她怕胖」、「外勞很多很大方」、「前兩天一大早也是，遇到迷你裙小姐姐，830拿一千不用找」、「外勞都很有錢不怕給小費，而且都很有禮貌，少數真的雞同鴨講」、「外籍勞工有些都滿大方」、「移工真的比較有小費概念。」

這也讓有些同行感嘆，「反觀台灣奧客」、「遇過的外勞有禮貌又大方，只有歹丸人為難自己人」、「台灣人只會說不爽不要送啊！給你單就要懂得感恩」、「外勞比台灣客好多了，雖然小費不是應該，但是10個外勞單有八個給小費」、「台灣最美的是人情味，世界第一的謊言。」

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