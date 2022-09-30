還在對折曬棉被？這家公司親授「三角形曬法」　網驚：真的很快乾

記者周偉承／綜合報導
你平常在家曬棉被跟毛巾都是怎麼曬的呢？應該大多數人都是直覺以四方形對折的方式掛起來曬吧？不過日本 「花王」日前卻告訴大家應該要用「三角形」的曬衣方式，才能更快把棉被或毛巾晾乾，如此令人意外的說法也很快地吸引網友大量留言轉發，引起熱議。
專門生產日常生活用品的知名品牌「花王」，日前在推特上分享了如何更快地將面積較大的棉被、床單曬乾的方法，不同於一般人習慣將被單對折掛起來，花王則是建議讓被單以三角形的樣子掛在曬衣桿上，由於被單或棉被通常攤開來會是長方形的形狀，如果要以三角形對折的話，一定會無法對齊，而花王則表示，這樣的方式 「通風會變得更好，水滴也會集中在邊邊角角的地方，會比一般的方法更快晾乾。」
布団や毛布など大物を少し早く乾かす知恵として三角干しという手法があります。通気が良くなり、水滴も角になった部分に集まるので普通に干すより乾きやすくなります。これからもっと涼しくなり洗濯物も渇きにくくなると思うので、もし覚えていたらお試しください pic.twitter.com/sX86D9eZR0— 花王 アタック（お洗濯全般） (@kao_attackjp) September 21, 2022
▲秋冬就這樣曬被單吧！
令人意想不到的小妙招很快地吸引大量網友留言驚呼，「學到好方法了」、「真的以驚人的速度曬乾了」、「真的第一次聽到」、「謝謝你花王」，另外，也有的人深感認同，並表示自家媽媽跟阿嬤也是這樣教自己曬衣服的。花王也提到，最近天氣會越來越涼，衣物也會越來越難曬乾，所以更加推薦大家嘗試這樣的方法來晾衣服。
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