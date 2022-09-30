還在對折曬棉被？這家公司親授「三角形曬法」　網驚：真的很快乾

記者周偉承／綜合報導

你平常在家曬棉被跟毛巾都是怎麼曬的呢？應該大多數人都是直覺以四方形對折的方式掛起來曬吧？不過日本 「花王」日前卻告訴大家應該要用「三角形」的曬衣方式，才能更快把棉被或毛巾晾乾，如此令人意外的說法也很快地吸引網友大量留言轉發，引起熱議。

專門生產日常生活用品的知名品牌「花王」，日前在推特上分享了如何更快地將面積較大的棉被、床單曬乾的方法，不同於一般人習慣將被單對折掛起來，花王則是建議讓被單以三角形的樣子掛在曬衣桿上，由於被單或棉被通常攤開來會是長方形的形狀，如果要以三角形對折的話，一定會無法對齊，而花王則表示，這樣的方式 「通風會變得更好，水滴也會集中在邊邊角角的地方，會比一般的方法更快晾乾。」

▲秋冬就這樣曬被單吧！

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令人意想不到的小妙招很快地吸引大量網友留言驚呼，「學到好方法了」、「真的以驚人的速度曬乾了」、「真的第一次聽到」、「謝謝你花王」，另外，也有的人深感認同，並表示自家媽媽跟阿嬤也是這樣教自己曬衣服的。花王也提到，最近天氣會越來越涼，衣物也會越來越難曬乾，所以更加推薦大家嘗試這樣的方法來晾衣服。