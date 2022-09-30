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外籍女霸占透天厝「5間改11房」租給同鄉　換鎖趕屋主爽當二房東

▲▼外籍女霸占透天厝「5間改11房」租給同鄉　換鎖趕屋主爽當二房東。（圖／翻攝自Google Maps）

▲外籍女霸占透天厝不繳房租，不僅換鎖改格局「5間改11房」，還租給同鄉爽當二房東。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名曾姓女房東去年5月把大里4樓透天厝租給外籍張姓女子，不料對方積欠5個月房租不繳，還自己當起二房東，擅自將5間房隔成11間並分租給同鄉，月賺5萬5千元，甚至動用水電換門鎖，逼得房東只能提告。如今法院判決必須「返還房屋」，但張女仍搞失聯避不見面，甚至提起上訴，讓房東徹底沒轍。

去年5月，房東曾太太把立仁四路這棟4層樓透天厝租給張姓女子，合約一次簽5年，每月租金2萬1千元，不料張女擅自改變格局，把5間房隔成11間，還自己當起二房東，月賺5萬5千元，不只動水電還偷換門鎖，讓房東不得其門而入，至今已拖欠5個月租金。

曾太太看著自己花了1千多萬買來的透天厝被霸佔、格局也被改得面目全非，氣得一狀告上法院，而法院一審也判決張女必須「歸還房屋」。

曾太太透露，至今已1年沒有進入透天厝，擔心女移工私接的廉價電線會危及鄰居生命安全，所以不求對方將房子恢復原狀，積欠的5個月租金也算了，只求張女趕快搬走。

不過，張女是外籍配偶，根本不住透天厝，而是住在別處，自判決後完全神隱，連電話打過去都是空號，讓曾太太打算聲請強制執行。怎料張女認為法官歧視外籍配偶、判決不公，又提起上訴。

現在必須等最終判決結果出爐，曾太太才能繼續向法院聲請強制執行，討回應有的公道。

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