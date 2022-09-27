哈利回憶錄太爆炸！女王駕崩「怕被轟冷血」　臨時想改來不及了

▲ 哈利梅根夫婦與已故的女王。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，哈利王子沒能見到祖母最後一面，抵達蘇格蘭後被捕捉到神情哀戚，國葬典禮上更不禁落淚。但英媒爆料，哈利得知女王的死訊後一陣驚慌，真實原因是他寫的回憶錄過於爆炸性，在這個時間點出版會顯得他「太冷血」，連忙聯絡出版社，在出版前最後一刻要求修改。

哈利與美國出版社企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）簽約，將推出一系列共4本回憶錄，內容號稱完全真實（wholly truthful），報酬共3500萬英鎊（約新台幣12億元）。

▲ 哈利8日趕到蘇格蘭，沒能見伊莉莎白女王最後一面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈利在國葬儀式中伸手拭淚。（圖／路透）

知情人士25日向《太陽報》透露，出版社已經預先向哈利支付一半報酬，也就是1750萬英鎊（約新台幣6億元），因為他們很清楚無論內容如何，這本回憶錄都會在全球大賣，但哈利的初稿卻令出版社大失所望，因為內容實在太過情緒化，要求哈利修改。

後來回憶錄終於定稿，出版社為確保在今年出版，花費大量金錢與精力，但在女王去世及查爾斯三世登基後，哈利又極力要求修改。該名人士說明，「女王去世、他父親成為國王後，若（回憶錄）這麼快就公開，有些事情觀感可能不太好」，令出版社十分為難。

知情人士說明，哈利只是想修改部分內容，「絕對不是完全重寫，但迫切希望能夠修改，只是可能已經來不及了」。儘管哈利緊急連絡出版社，但回憶錄內容已經定案，先前傳出可能延到明年出版，不過美國消息人士透露，出版商希望能在今年11月感恩節前推出。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》