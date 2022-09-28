9歲喬治王子在學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」

▲喬治王子被爆，在學校會利用自己「特殊身分」向同學施壓。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著英國國王查爾斯三世繼位，長子威廉王子也成為王儲，並獲頒威爾斯親王的頭銜。曾被稱為「劍橋三寶」的喬治王子、夏綠蒂公主以及路易王子也因為身分不凡，從小就備受全球關注。然而如今喬治王子卻被爆，在學校內跟同學吵架時竟撂狠話稱，「我爸是未來國王，你最好給我小心一點。」讓人驚訝喬治小小年紀就懂得耍大牌，甚至利用自己的王室身分。

根據《紐約郵報》報導，王室作家凱蒂尼柯爾（Katie Nicholl）在新書《新王室：伊莉莎白女王的遺產與王位的未來》中寫道，威廉王子與凱特王妃的9歲長子喬治王子清楚知道「自己的身分」，曾經在學校和同學吵架時使出殺手鐧，直接撂下狠話稱，「我爸以後是國王，你最好給我小心一點。」

▲▼喬治王子是英國王位第二順位繼承人。（圖／路透）



尼柯爾在書中直言，喬治知道自己總有一天會成為國王，他已經意識到自己是誰以及他即將繼承的身分，但是威廉王子與凱特王妃都不想讓孩子因為這份責任感，而過早承受壓力。威廉夫婦希望喬治能夠先接受「正常的家庭教育」，待時機適當，再來討論他未來的王室工作與職責。

據悉，威廉王子不滿自己從小就被灌輸王室使命，希望盡可能地推遲喬治面對王室義務的時間，直到喬治王子7歲生日後，才逐步告訴他有關王室的事情，因此喬治直到7歲前都不清楚全家人的「真實身分」。