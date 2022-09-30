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PO戴維斯合照挨轟「選舉才蹭」　蔣萬安：對於台灣英雄應表達關心

▲▼國民黨台北市長候選人蔣萬安今日(9/30)舉行「向世界學習 開創教育新格局」政策發佈會，會中邀集各界關心台北市教育人士一同參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣職籃選手戴維斯（Quincy Davis）在P. LEAGUE+新賽季要以本土球員或洋將身分出賽，引發論戰。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日在臉書上PO出與Q合照，遭民進黨立委莊瑞雄嗆，蔣過去在立院對此議題毫不關心，只有選舉到時才來拍照蹭熱度，相當不尊重。對此，蔣萬安回應，對於台灣英雄應該表達關心、給予他們協助。

戴維斯近日因洋將認定問題引發討論，蔣萬安PO出與Q合照，並指出，未來台灣籃壇要吸引更多歸化球員效力，就要有完整的規章制度，這是為了球員的福祉，也是為了體壇的未來，不過遭莊瑞雄發文批評，球員權益不是到了選舉才要捍衛。

蔣萬安說，過去幫助過Q的人，他們都非常感謝，現在關心給予Ｑ協助的人，也非常感謝，其實只要對Q好，對台灣運動發展好，不要計較誰到底幫助Ｑ最多，其實最重要的事，一個外國人加入中華民國國籍，這不是選擇而是愛。

蔣萬安也強調，過去很多人幫助過、協助Q，都非常感謝，現在也很多人關心、幫忙，覺得更值得感謝，其實更要呼籲所有台灣的民眾，對於台灣英雄應該表達關心、給予他們協助，表達很高的敬意，這是Ｑ帶給台灣民眾最大的感受。
 

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