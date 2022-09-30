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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡英文一手欽定北桃竹三都」　沈富雄轟：何必一意孤行搞成這樣？

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數57天，前民進黨立委沈富雄29日表示，民進黨台北市長參選人陳時中、桃園市長參選人鄭運鵬、新竹市長參選人沈慧虹三位皆是總統蔡英文最在意且一手欽定的參選人，他不解蔡英文為何不好好把剩下的任期做完，在歷史上留下不壞名聲，「何必搞成今天這個樣子？」若年底民進黨輸掉新竹、桃園與台北這3個英系堡壘會很難看，且最傷心的就是蔡英文。

沈富雄29日在節目《POP撞新聞》上表示，陳時中、鄭運鵬、沈慧虹三人一線都是英系，蔡英文抵死不讓屬於正國會的新北市長參選人林佳龍參選台北市長，就是要讓台北、桃園與新竹市變成英系欽定。

「這點就是我搞不懂的，蔡英文你好好幹，剩下兩年在歷史上留下不壞名聲，對台灣功過相抵，老百姓也給你超過50分。」沈富雄認為，蔡英文將黨內初選沒收，讓很多人看不下去，國民黨主席朱立倫堅持派張善政參選桃園，是因為他們初選勝出的人可能會有問題；反觀民進黨，若透過黨內初選，這三個縣市候選人都不會有問題，「那蔡英文為何要一意孤行？為何不好好把總統任期做完，在歷史上留下不壞的名聲不是很漂亮嗎？何必搞成今天這個樣子？」

沈富雄緩頰說道，或許蔡英文也沒有想到會搞成這樣，只是破口出在林智堅的論文一發不可收拾，「若新竹、桃園、台北這三個英系堡壘輸掉，民進黨就會很難看。」他說，最傷心的就是蔡英文，接著是民進黨立院黨團總召柯建銘、現任桃園市長鄭文燦，其他派系心裡有底，知道可能選得不會很好，所以傷心程度不會那麼嚴重。

▲▼蔡英文參加紀錄片「尋找神話之鳥」特映會 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

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