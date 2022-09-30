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蘇煥智推「二次民主運動」喊再次輪替　游盈隆力挺：民進黨官逼民反

▲▼蘇煥智、鄭寶清、許忠信30日成立「台灣二次民主運動連線」。（圖／台灣二次民主運動連線提供）

▲蘇煥智（右三）、鄭寶清（左三）、許忠信（右二）等人30日成立「台灣二次民主運動連線」。（圖／台灣二次民主運動連線提供）

實習記者李密／台北報導

九合一大選將近，台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智聯合無黨籍桃園市長參選人鄭寶清、台南市長參選人許忠信，發起「台灣二次民主運動連線」。蘇煥智30日於成立大會指出，台灣當前面對經濟、少子化、貧窮化問題，卻未見執政黨提出對策，甚至控制媒體、沒收黨內民主，危害民主自由，在現場高喊「再次政黨輪替」，呼籲年底參與九合一選舉的候選人參與連線，重建台灣民主；台灣民意基金會董事長游盈隆則力挺，指民進黨已國民黨化，成立連線是「官逼民反」。

▲▼鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

▲「台灣二次民主運動連線」成立大會。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

由蘇煥智、鄭寶清、許忠信等人發起的「台灣二次民主運動連線」今天正式成立，台灣二次民主運動連線認為，總統直選後已26年，但台灣社會貧富懸殊愈拉愈大，低薪高房價年輕人不婚不生，少子化世界第一，高齡化長照問題迄未解決。

蘇煥智率先在現場高喊「再次政黨輪替」，他說2016年第三次政黨輪替後，蔡英文政府不但對於台灣當前經濟困局及少子化、高齡化、貧窮化的問題，沒有提出有效的對策，甚至沒收黨內民主、控制媒體，破壞民主、自由、人權、法治情況層出不窮。蔡英文執政的無能及威權化，不但沒有解決台灣中等收入陷阱的瓶頸，反而更惡化台灣的困境。

蘇煥智認為，民進黨的內部改造已經不可能，所以必須用人民的力量告訴民進黨，必須再來一次政黨輪替，集結大家的力量，落實民主理念，讓台灣恢復到國會議員與首長坐下來傾聽民意、回歸初衷。

日前遭民進黨開除黨籍的鄭寶清則說，在歷史的過程當中，人類在爭取民主過程中都必須流血流汗，但台灣的民主卻一點一點在流失。民進黨違背民主精神、國民黨監督無力的狀況之下，二次民主運動就是一次新的黨外運動、保護台灣民主的運動。

許忠信也指出，他從歷史檔案中看到一位現在的政要，大學時代當線民，還是一個評價積極的線民，竟然可以成為台南市長候選人。他說這位政要不但牽涉緋聞、還牽涉各種金錢交易問題，這樣的人當選就是台南與台灣的危機，呼籲民眾全力支持台灣二次民主運動連線，支持蘇煥智、鄭寶清。

與會的游盈隆也批評，今天的行動是民進黨官逼民反，從蘇煥智被冷落、鄭寶清被逼退黨等狀況，就可見民進黨的國民黨化。游盈隆強調，二次民主轉型，是人類歷史都有的狀況，更是台灣民主的偉大目標，期待二次民主運動連線可以走出台灣民主的康莊大道。

此外，前扁辦主任陳淞山呼籲各界，拒絕蔡英文幫派式的民主沉淪，再造台灣多元開放兼聽包容。中國文化大學環境設計學院教授楊重信則嘆惋，政治如今已變成產業，只著重追求自身利益，他建議二次民主運動連線可盡快與地方政府合作，提出訴求，並改變過去的思維，提出解方並創造公共利益、伸張正義。

▼鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

▲▼鄭寶清。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

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