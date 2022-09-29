大陸十一長假封防疫加碼！24省市要求「就地過節」　實行報備制度

▲大陸多地發布了有關十一假期出行的防疫提醒。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十一長期將至，多地發布了有關出行的防疫提醒。截至9月28日14時，大陸至少有24個省市、 84個地區在日前發布提示，倡導民眾「就地過節」 。

據《界面新聞》報導，早在9月8日，大陸國家衛生健康委就曾倡導群眾中秋、國慶假期在本地過節。同日，廣州市、呼和浩特市、哈爾濱市等地，發布通知進一步倡導市民就地過節。截至9月28日，大陸四大一線城市均發布了關於假期「就地過節」的倡議。北京市在三日內連發兩則通知，提倡市民減少出京活動。

從時間上來看，自9月21日以來，各地疾控中心和衛健委等部門，開始密集發布「就地過節」倡導和假期防疫注意事項。截至9月28日，至少有73地發布了相關通知，僅26日一天就有21地。

具體來看，今年各地「就地過節」政策依舊包括「減少跨省市出行」、「不去中高風險地區」等，不少省市還倡導市民採用短程遊、市內遊、周邊遊等出遊方式。

從各省市「就地過節」政策來看，目前各地的防疫政策堅持「落地檢」、「三天兩檢」，實行報備制度。部分省市要求有省外旅居史的人員抵達12個小時以內，需在當地做第一次核酸檢測。在「就地過節」倡導下，各地旅遊景區也紛紛升級了防疫措施，要求進入景區的外地遊客至少要實行落地「三天兩檢」。

據統計，「非必要」、「風險」、「盡量減少」是各地出台的「就地過節」政策的主流用詞。

近一年以來，官方倡導的出遊方式和出遊距離稍有變化。在2021年十一連假，各地發布的有關「就地過節」的通知裡，「山水遊」、「自駕遊」是被提及最多的出遊方式。今年「五一」，官方對距離做出了進一步限制，更倡導「短途遊」，在用詞程度上，也選擇了「避免」這類較為嚴格的詞語。今年十一，「本地遊」、「休閒遊」被提及較多，官方未對出行距離做出更嚴格的限制。

值得注意的是，在今年十一長假、今年「五一」和2021年十一長假關於「就地過節」的通知裡，「報備」、「報告」等詞語出現較為頻繁。據不完全統計， 2022年「五一」至少有24地明確提出落地或離開前向所在地報備。