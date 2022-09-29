　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸十一長假封防疫加碼！24省市要求「就地過節」　實行報備制度

▲十一,黃金週,上海一大會址,中山陵,天安門,敦煌月牙泉景區。（圖／CFP）

▲大陸多地發布了有關十一假期出行的防疫提醒。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十一長期將至，多地發布了有關出行的防疫提醒。截至9月28日14時，大陸至少有24個省市、 84個地區在日前發布提示，倡導民眾「就地過節」 。

據《界面新聞》報導，早在9月8日，大陸國家衛生健康委就曾倡導群眾中秋、國慶假期在本地過節。同日，廣州市、呼和浩特市、哈爾濱市等地，發布通知進一步倡導市民就地過節。截至9月28日，大陸四大一線城市均發布了關於假期「就地過節」的倡議。北京市在三日內連發兩則通知，提倡市民減少出京活動。

從時間上來看，自9月21日以來，各地疾控中心和衛健委等部門，開始密集發布「就地過節」倡導和假期防疫注意事項。截至9月28日，至少有73地發布了相關通知，僅26日一天就有21地。

具體來看，今年各地「就地過節」政策依舊包括「減少跨省市出行」、「不去中高風險地區」等，不少省市還倡導市民採用短程遊、市內遊、周邊遊等出遊方式。

從各省市「就地過節」政策來看，目前各地的防疫政策堅持「落地檢」、「三天兩檢」，實行報備制度。部分省市要求有省外旅居史的人員抵達12個小時以內，需在當地做第一次核酸檢測。在「就地過節」倡導下，各地旅遊景區也紛紛升級了防疫措施，要求進入景區的外地遊客至少要實行落地「三天兩檢」。

據統計，「非必要」、「風險」、「盡量減少」是各地出台的「就地過節」政策的主流用詞。

近一年以來，官方倡導的出遊方式和出遊距離稍有變化。在2021年十一連假，各地發布的有關「就地過節」的通知裡，「山水遊」、「自駕遊」是被提及最多的出遊方式。今年「五一」，官方對距離做出了進一步限制，更倡導「短途遊」，在用詞程度上，也選擇了「避免」這類較為嚴格的詞語。今年十一，「本地遊」、「休閒遊」被提及較多，官方未對出行距離做出更嚴格的限制。

值得注意的是，在今年十一長假、今年「五一」和2021年十一長假關於「就地過節」的通知裡，「報備」、「報告」等詞語出現較為頻繁。據不完全統計， 2022年「五一」至少有24地明確提出落地或離開前向所在地報備。

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
盤中股價突飆高！　台股今多檔疑爆「神祕胖手指」
股票賠115萬他「存款400萬All in」換美金　網見數字
王柏融遭下放二軍！　旅日4年暫告一段落
台中12名酒毒駕累犯公布！　長髮女被抓3次以上
美怪獸颶風狂淹！「佛州鯊魚街上游」影片曝
0+7免隔離！　7天自主防疫「5大規範」一次看　
無照酒駕撞死工人還倒車輾！　爆乳妹：不知撞到真人還假人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸十一長假封防疫加碼！24省市要求「就地過節」　實行報備制度

久違大漲！離岸人民幣「觸底大反彈」超千點　陸人行放話穩匯市

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

香港前議員許智峯流亡海外　被判3年6個月徒刑

拉麵店點炒飯！他隨手加「1調味料」惹怒老闆...慘被趕出門引論戰

中日建交50周年　習近平與岸田文雄互致賀電

「另起爐灶」制定國際規則？　陸外交部：是少數國家「幫規」強加於人

噩夢再來…上海陸家嘴再遭「封控」當地人嚇瘋！官方證實1人確診

18歲甜妹剛考上大學「遇車禍身亡」！生前立志當醫護　器捐救6人

未來五年繼續外交鬥爭風格！　陸官方：台灣問題堅決回擊挑釁行徑

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

屏東角頭父喪「封街公祭」　斥資400萬！128輛豪車送行

大陸十一長假封防疫加碼！24省市要求「就地過節」　實行報備制度

久違大漲！離岸人民幣「觸底大反彈」超千點　陸人行放話穩匯市

女童恐怖垂掛手扶梯！男救援卻挨批「手放下體」心寒：誰還敢救

香港前議員許智峯流亡海外　被判3年6個月徒刑

拉麵店點炒飯！他隨手加「1調味料」惹怒老闆...慘被趕出門引論戰

中日建交50周年　習近平與岸田文雄互致賀電

「另起爐灶」制定國際規則？　陸外交部：是少數國家「幫規」強加於人

噩夢再來…上海陸家嘴再遭「封控」當地人嚇瘋！官方證實1人確診

18歲甜妹剛考上大學「遇車禍身亡」！生前立志當醫護　器捐救6人

未來五年繼續外交鬥爭風格！　陸官方：台灣問題堅決回擊挑釁行徑

《黑澀會》李又汝宣布結婚「雙喜臨門」！交往13年男友承諾：陪妳完成夢想

全球股市震不停！台股Q4反覆築底　法人點名「超跌大型股」

公寓加裝電梯補助「看得到吃不到」　南市僅1棟過關

2022國慶晚會在桃園　10／9下午開放入場...有機會抽機票

重陽節快樂　竹市府致贈重陽禮祝長輩健康平安

曾俊欣三盤苦戰無緣逆轉美國大黑馬　首爾網賽男單16強止步

慶祝落成一百年　水道博物館獲文化部補助全區升級成果大開花

控林智堅論文抄襲！余正煌律師出招　將找「這大咖」當證人

跟烏龜搶家！9KG肥貓強行入住塞滿窩　媽見「角落縮頭生物」傻眼

波的多、浪味仙期間限定惡魔包裝！全聯萬聖節麵包甜點零食大變身

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

大陸熱門新聞

長春餐廳大火17死3傷　原因出爐

18歲甜妹剛考上大學遇車禍身亡！器捐救6人

長春餐廳恐怖火災　致17人死亡

淨水器用2年「管線裝錯」　廢水泡奶寶寶喝下肚

狗版燒肉粽事件！哈士奇24樓高墜落　砸中祖孫爆血

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

拉麵店點炒飯！他隨手加「1調味料」惹怒老闆

女童垂掛手扶梯！男救援挨批「手放下體」心寒

OL半個月連收21張結婚喜帖！最多一天5場

少女深夜馬路中拍照！下秒遭保齡球式撞飛

噩夢再來…上海陸家嘴再遭封控當地人嚇瘋！

才買2天！兒子生氣摔碎iPhone14

打呼聲太大！男大生慘被室友「抬到走廊」行李也丟

他砸36萬寵小女友！追愛奔現崩潰：還是外婆

更多熱門

相關新聞

噩夢再來…上海陸家嘴再遭封控當地人嚇瘋！

噩夢再來…上海陸家嘴再遭封控當地人嚇瘋！

上海此前被封控近兩個月，爆出眾多亂象震驚全大陸。今（29日）晨，上海的商業區陸家嘴又遭官方封控，當地人嚇瘋大呼「噩夢再來」？　　

台灣問題上敢於亮劍　陸堅決回擊挑釁行徑

台灣問題上敢於亮劍　陸堅決回擊挑釁行徑

女醫確診「只剩手指有力」！示警1族群：好似要被橫掃

女醫確診「只剩手指有力」！示警1族群：好似要被橫掃

天津一確診者跑出管控區　　官方：居民怕沒人管

天津一確診者跑出管控區　　官方：居民怕沒人管

+952！南投縣衛生局提醒防疫口訣

+952！南投縣衛生局提醒防疫口訣

關鍵字：

大陸疫情就地過節

讀者迴響

熱門新聞

Jennie受害案再+1！手機藏18禁小圖

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

快訊／葛萊美得主酷力歐驚傳猝死浴室！

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

楊恩自爆睡了巫師啦啦隊　害她被開除

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面