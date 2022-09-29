可與新冠疫苗同時打　南投縣擬開放教師「隨班接種公費流感疫苗」

reurl.cc/2ZWkKO

▲南投縣擬開放國中小教師隨班施打公費流感疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數849例，截至9月28日累計確診人數10萬3885例，居家隔離人數2149例，今日解除隔離人數627例，居家照護人數4747例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡4人，其中50至59歲1人、60至69歲1人、80至89歲2人，皆有高血壓等慢性疾病史並接種3劑疫苗，累計死亡327人。

南投縣衛生局長陳南松提醒，本土COVID-19疫情仍在高原期，而每年10月至隔年3月為流感季，此次採2階段全面接種：第一階段自10月1日起，開放65歲以上長者、6個月以上至高中職學生、高風險慢性病、重大/罕見疾病患者、孕婦、醫事等相關防疫人員，當天上午於13鄉鎮衛生所及合約院所特加開流感接種門診；第二階段則於11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數849例。（圖／南投縣政府提供）

南投縣議員葉仁創則於今天縣議會縣政總質詢時，建請縣府同意補助國中小學校教師隨班施打流感疫苗；縣長林明溱表示，原規定教師須滿50歲以上才可免費施打，考量教師與學生接觸互動頻繁，願意放寬限制，將責由教育處研議籌編經費，補助全縣中小學教師能隨班施打流感疫苗。

陳南松說明，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，可依照「左流感、右新冠」口訣分開施打於不同部位，或間隔任何時間接種；凡符合公費接種對象，請請先電洽合約醫療院所，確認疫苗庫存量及接種時間後，儘速攜帶健保卡並佩戴口罩至全縣103家合約院所接種；各鄉鎮合約院所名單請逕至南投縣衛生局網站查詢（https://reurl.cc/3YQO0l），也可撥打諮詢專線2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所。