大型車駛入原鄉校園　里港警分局新方法宣導大型車內輪差危害

▲里港警分局在霧臺鄉霧臺國小勵古百合校區進行交安宣導。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局因轄區地域關係，位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石之流域，境內又有省公路與高速公路交匯相連，屬於交通貨運輸送樞紐要塞處，大型車輛及砂石曳引車往返頻繁，如何確保用路人安全至為重要。為使原鄉學童與家長們認識大型車內輪差危害，里港警分局於(28)日前進霧臺鄉霧臺國小勵古百合校區，以創新方式辦理「大型車內輪差」交通安全宣導活動，讓學童印象深刻。

這次活動，先由里港警分局交通宣導團於會場解說並搭配案例影片撥放，教導學童大型車視線死角範圍為車頭前方、車輛後方及車身左右兩側，使學生了解何謂視線死角後，續由大型車司機實際駕車模擬大型車在道路行駛之情境，並以紙人代替行人，放置在擺設好的內輪差場地內進行大型車轉彎演示，大型車也因轉彎形成內輪差，導致紙人遭輾壓，當紙人瞬間被壓爆時，現場學童們驚嚇聲不斷，效果十足。



隨後再讓學童坐上大型車的駕駛座當起小小司機，透過大車的左右後視鏡查看，是否發現擺放在大車視線死角內的紙人；另加深大型車正前方也有死角觀念，由學生站在車頭前。

經學生們實際乘坐駕駛座體驗視線死角後，小朋友們更深刻了解大型車司機恐因視野死角或內輪差問題，未發現車兩側之人車致發生意外，所以安全之道就是養成「保持安全距離」。



里港警分局分局長鄭頴聰表示，大型車輛因車身長且駕駛座位高，視線容易受車體阻擋，死角範圍比一般小客車寬廣，容易產生視野死角；這次將砂石車駛進校園進行內輪差實境宣導，除宣導大車小心慢行，轉彎、倒車或起駛時注意身邊用路人安全之外，也希望能讓學童、家長及老師們以最直接的方式來臨場感受紙人遭輾壓帶來的震撼，加深印象，爾後無論騎車、開車或走路都應「保持安全距離」，切勿緊靠大型車行走，避免進入內輪差的範圍，確保生命安全。